初選案︳法官屢質疑控方盤問方式　批無助舉證、亳無用處 (17:02)

控方甫開庭向陳展浚展示柯耀林的facebook帖文，談及國安法公布後，「我知道參選甚至如果當選，已經一半踏入監牢」。控方問陳展浚，為何柯耀林認為自己會違法。法官陳慶偉隨即打斷，指示控方問下一條問題。

控方隨即改問，柯耀林有否向陳展浚表明他提倡「攬炒」。陳官明言是很差的問題，另一法官李運騰則指，上述問題亳無用處，無助控方舉證。陳官改問，柯耀林有否表明他不支持攬炒。陳展浚回答，團隊內部通過和衛生服務界的劉凱文合作，表達反對攬炒的立場，「地區直選就唔方便用咁直接的方法」。

控方問到，柯耀林曾在初選論壇談及初選協議有何意思。陳展浚稱是指初選報名表，各人協議初選勝出才能參加正式選舉，「就算林卓廷贏咗，佢都唔會因為一啲過去嘅恩怨，而唔支持勝出嘅人」。聆訊明（17日）續，另一不認罪被告李予信將出庭自辯。