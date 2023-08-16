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警拘5男女包括學生　涉12宗釣魚訊息騙案 (16:15)

有犯罪集團利用釣魚訊息行騙，以「電訊公司」積分即將到期或換領禮品為名，誘騙事主點擊虛假網站連結並盜取其信用卡等資料，其後購買電子產品轉售圖利。警方經調查拘捕兩男3女，其中一人年僅16歲。被捕人涉與12宗同類騙案有關，總損失金額約30萬元。警方指案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

新界南總區重案組高級督察王婉貞表示，警方發現到有市民收到騙徒短訊，對方訛稱為主流電訊公司，以積分即將到期或換領禮品為名，誘騙事主點擊虛假網站連結。事主依指示於虛假網站輸入個人資料及信用卡資料，包括信用卡號碼、信用卡安全碼及到期日等。事主於不知情亦沒有遺失信用卡的情況下，信用卡被盜用去購買不同類型的商品。

警方展開調查並鎖定兩男三女，他們涉嫌於本年5月初至7月底利用盜取的信用卡資料購買手機等電子產品。警方昨日（15日）及今日（16日）以涉嫌「以欺騙手段取得他人財產」罪名拘捕5人，年齡介乎16歲至72歲，他們分別報稱學生、家庭主婦及無業等。行動中警方檢取8部手機，以及被捕人犯案時穿着的衣物等證物。

警方指犯罪集團有明顯分工，他們透過社交平台招攬想「搵快錢」的下線，並指示下線用事主信用卡資料於網購平台購買電子產品，當貨品經速遞公司送到自助提貨櫃時，集團再要求成員到提貨櫃提貨，其後變賣圖利。警方表示，被捕人全屬下線成員，每一宗交易收取數百元報酬。調查顯示，集團利用名為「貓池」的電話數據機於短時間內大量發送訊號行騙，而集團發送的網站域名則與官方有異。

警方指「釣魚訊息騙案」時有發生，騙徒會假冒成電訊公司、政府部門等機構，漁翁撒網地發出釣魚手機訊息，並以不同藉口誘騙市民進入釣魚連結，盜取市民資料，呼籲市民切勿隨便點擊超連結以登入任何可疑網頁，即使已點擊進入，仍要留意其外觀與相關公司的慣常網站是否有異；警方強調以欺騙手段取得財產屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判監10年。

相關字詞﹕以欺騙手段取得他人財產

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