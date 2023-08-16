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初選案｜陳展浚：柯耀林從未閱戴耀廷「攬炒」文章　 (15:09)

民主派「35+」初選案今（16日）踏入第107天審訊。區政聯盟前召集人、被告柯耀林的選舉經理陳展浚作供指，自己沒有閱讀戴耀廷撰寫關於立會過半和「攬炒」文章，以他所知，柯耀林亦沒閱讀戴的文章，柯並不感興趣。控方質疑，陳供稱柯曾指明戴耀廷不再談及否決預算案，陳回應指，柯耀林從新聞不覺得戴繼續講述。

在控方律政司高級檢控官陳穎琛盤問下，陳展浚稱和柯耀林相識十年、關係緊密。陳指出，柯獲聯盟成員區鎮樺通知，遂參加新界東初選首次協調會議。陳引述，柯稱因席間有人爭執「恩怨問題」，他因距離遠而聽不清楚內容，認為浪費時間於是早走，有份爭執的陳緯烈來自將軍澳青年力量，和柯所屬將軍澳民生關注組敵對。

據陳展浚所知，首次會議提及初選目的爭取五大訴求，柯沒有發言；柯得悉初選程序及三項共識，包括「6+1」目標議席，但無講過替補機制。陳續指，柯缺席第二次會議，亦沒派代表開會，因為團隊成員當時出席區議會會議，所以「無人手」。法官陳慶偉質疑，柯打算花上至少180萬元參加初選及正式選舉，卻不派人前往會議。

陳展浚表示，競選團隊信息群組有人轉告2020年6月初選記者會，但陳認為無需要進一步了解記者會，或向柯報告。控方指出，柯於信息群組發出《蘋果日報》相關連結，標題為「【李八方online】 素人反枱 民主派初選會拉倒？」，問柯是否會找初選新聞？陳稱無從判斷。被問到有否開啟連結，陳形容「好小事」，「每一件事問我開唔開link，其實真係無可能記得」，又說想不到問題有何關係。

陳稱，由於越來越多人簽署「墨落無悔」聲明，他希望柯比主要對手范國威更早簽署，因為對方是將軍澳民生關注組創辦人，兩人票源重疊。柯聯署聲明時製作圖片，但陳不認為柯和抗爭派有連繫。

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