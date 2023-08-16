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中環街市開幕兩周年　AI特效還原50年代魚檔　可與「檔主」自拍 (15:15)

中環街市明（17日）踏入開幕兩周年，早前市建局協助中環街市修復及活化，並與視覺及數碼藝術家黃宏達合作，利用人工智能及電影特效還原50年代的魚檔「釗記號」，利用3D投射及實時互動自拍體驗，讓公眾了解昔日魚檔風貌。

黃宏達稱，經人工智能技術修復魚檔「釗記號」的舊相片，包括著色及添加細節，並利用新媒體及電影特效，冀公眾了解魚檔歷史兼置身其中。

檔口亦設投射裝置，模擬鮮魚在水缸內游動，以及展示由團隊製作六種共50多條仿真鮮魚。黃宏達稱，畫師用上數個月時間，以人手為仿真魚塗上壓克力顏料，盡力還原光澤及質感，以及運用電影級的道具，如裝滿魚的水桶，務求貼近昔日賣魚的狀况。

市建局早前亦徵募員工扮演釗記號檔主的孫兒，並利用互動裝置令虛擬角色活現屏幕上，希望帶出「傳承」之意。黃宏達指出互動裝置的特點，在於檔主能透過螢幕與觀眾「自拍」，利用電影視覺合成特效，將實時互動拍攝的影像及預先錄製的片段結合，觀眾會即時於屏幕的鏡頭中看到自己，掃描屏幕上的QR code後，不出一秒就能接收「自拍」照片，供下載保存。

中環街市明天迎接開幕兩周年，市建局亦保育13個不同類型的攤檔，早前已作首階段開放，公眾明天起亦可參觀地下融合AI及電影科技的魚檔。

相關字詞﹕編輯推介 中環街市 魚檔 人工智能 電影特效 黃宏達

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