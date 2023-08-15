兩人服用中醫師處方含木香中藥湯劑後中毒　疑批次受茄科生物鹼污染 (21:59)

衛生防護中心稱，一名56歲女病人早前經「香港防癆會─香港大學中醫診所暨教研中心（灣仔區）」的中醫師處方用於調理久咳的中藥材，上月27日服用中藥材湯約半小時後，出現說話不清、瞳孔放大及心跳加快等與茄科生物鹼中毒相符的病徵，她同日到東區醫院求醫，接受治療後已於7月31日出院。

另一名63歲女病人則獲「靈實香港中文大學中醫診所暨教研中心（西貢區）」中醫師處方用於調理消化不良的藥物，本月3日服用中藥材湯約3小時後，亦出現神志不清和下肢乏力等與茄科生物鹼中毒相符的病徵。該名病人同日到聯合醫院求醫，並於本月5日出院。

中心補充，兩名病人均服用含有木香的中藥材湯，其尿液及有關藥湯經醫管局化驗後，證實含有茄科生物鹼。醫管局化驗亦證實病人未曾服用的中藥材木香證實含有茄科生物鹼，初步調查顯示，該款名為木香的中藥材來自同一批次（批號：60532110-1），懷疑受茄科生物鹼污染。

中心回覆查詢時稱，該批木香由「國盛行有限公司」提供，受影響批次在2022年1月供港。

衞生署稱，根據中藥文獻，該中藥材不應包含被驗出的茄科生物鹼，署方就有關受污染中藥材的分發相關調查工作仍在進行。而衞生署明日（16日）起將設立熱線（2961 8949），供曾使用上述診所處方受污染藥材的市民查詢，熱線由上午9時至下午5時運作；又建議曾獲上述診所處方包含木香的中藥材的市民停止服用，若有不適，應盡快徵詢醫護人員的意見。

醫管局則表示，檢視各中醫診所的紀錄後，估計大約有120名病人曾於8月9日至15日，於各區中醫診所求診後獲處方中草藥木香，或仍然有剩餘含有木香的處方中草藥未曾服用。局方補充，接獲個案後已通知各中醫診所暨教研中心（中醫診所）即時停止處方有關中草藥木香，並聯絡病人提醒應即時停止服用含有相關藥材的中草藥。