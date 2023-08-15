政府推算本港2046年中人口增至近820萬　長者人口佔三成　人口不再錄淨流出 (17:43)

政府亦預期未來人口預期持續高齡化，指戰後嬰兒潮出生者踏入老年，以及男、女性的出生時平均預期壽命繼續上升，65歲及以上長者的人口推算在25年間將增加接近一倍。撇除外籍家庭傭工，長者人口由前年的145萬上升至2046年的274萬，佔總人口的比例由20.5%上升至36.0%，即每三名港人中就有多於一人為長者。生育率則預期維持低水平，總和生育率（即每1000名婦女在一生中活產子女的數目）按推算將由前年的772名，輕微回升至2046年的938名。

按最新的勞動人口推算結果，整體勞動人口將會由前年的354萬，上升至2038年366萬的頂峰，隨後逐漸下降至2046年的358萬。整體勞動人口參與率將由前年的57.2%下降至2046年的51.6%，原因在於長者佔總人口的比例持續上升，導致整體勞動人口參與率下跌。

當局亦推算住戶數目將會由2021年的267萬，逐步增長至2046年的308萬。平均住戶人數預期則料繼續下跌，由2021年每戶平均2.7人，下跌至2046年的2.6人。