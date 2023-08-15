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初選案｜陳展浚稱柯耀林不認同攬炒　認僅婉轉表達立場 (17:15)

民主派「35+」初選案今午（15日）續審。區政聯盟前召集人、被告柯耀林的選舉經理陳展浚作供指，柯於初選期間伙同衞生服務界的劉凱文宣傳，因為兩人主張處事手法溫和、不認同「攬炒」，劉更旗幟鮮明地反對攬炒。法官陳仲衡質疑，聯合競選單張沒提及反對攬炒，陳稱承認團隊婉轉地表示立場，當時亦有報道指劉反對攬炒。

控方指稱，柯耀林在競選短片提及「極權壓境之際更加要頑強迎戰」，陳展浚供稱他替柯撰寫短片講稿，片段畫面是2019年將軍澳尚德邨十字路口發生警民衝突。陳表示，極權是指警方和政府，他們認為警方過分使用武力不合理，相信獲得政府授意和縱容，而他們曾經調停和支援被捕者。

柯耀林在短片稱參選希望立法會多一個「行動派」，陳展浚解釋意指在立法會做一名勤力盡責議員，「唔係淨係坐係冷氣房入面」，更要身體力行落區調停警民衝突，陳表示柯同意描述。

陳展浚續稱，柯耀林在初選曾與衞生服務界的劉凱文宣傳。被問到為何選擇劉，陳稱，劉同屬將軍澳街坊、屬於年輕進步民主派，劉與柯都以溫和手法處事，均不同意透過攬炒爭取民主。陳強調，柯的團隊主張思維進步，不代表手法激進。

法官李運騰關注何謂「進步」，陳重申不似傳統民主派只安坐在「冷氣房」，願意採取更多行動爭取民主。李官提出在「冷氣房」內可做到很多事情，例如他寫判辭。陳提出，團隊過去在衝突現場監察警方執法及調停，成功阻止防暴警進入屋苑施放催淚彈，另亦提倡要用議員權力監督政府，「唔係投完票，就話民主今日最黑暗就算數啦」。聆訊明（16日）續。

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