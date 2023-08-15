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涉體內藏1.5公斤液態可卡因市值約170萬　巴西抵港旅客被捕 (17:09)

一名由巴西抵港的男旅客遭海關截查，被揭體內藏毒，他排出部分毒品，包括約重1.5公斤的懷疑液態可卡因，市值約170萬元。有關毒品收藏於打結的避孕套內，被捕男子正繼續接受醫學觀察，海關已落案控告男子一項販運危險藥物毒品，將於明日（16日）在西九龍裁判法院提堂。

一名由巴西抵港的男子懷疑吞服裝有液態可卡因的打結避孕套販毒，遭海關截查並排出部分毒品，涉案懷疑液態可卡因重約1.5公斤，市值約170萬元。海關經調查拘捕一名男旅客。被捕人留院繼續接受醫學觀察，海關已落案控告男子一項販運危險藥物毒品，明日（16日）將於西九龍裁判法院提堂。

海關毒品調查科調查主任黃如意指，前日（13日）抽查一名由巴西聖保羅出發，經埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴飛抵香港的男旅客。海關為他清關時，發現他僅攜帶輕便行李，在面對面查問期間，對方支吾以對。海關認為男子形迹可疑，懷疑他體內藏毒，故將他帶到醫院，經醫生檢查證實他體內藏有異物，遂以涉嫌販運危險藥物罪名拘捕他。

海關指，被捕75歲男子報稱為清潔工，截至下午近兩時男子已排出38粒，共重1.5公斤袋裝懷疑液態可卡因，但他仍未把體內所有毒品排出，毒品總數有待進一步確定，而檢獲毒品收藏於避孕套內，並將避孕套打結，形成條狀物。據悉，該名男子說西班牙語，他由秘魯經巴西，再中途轉機飛抵香港，惟海關指因案件進入司法程序，未能透露國籍。初步調查發現，被捕人有收取酬勞販毒，料計在港逗留一周，不過其提供的酒店預約資料與香港逗留的日數亦不符。

海關指是次案件為10日內第二宗航空旅客體內藏毒案件，隨本港與內地及國際恢復通關，海關留意犯罪分子涉利用航空旅客販毒的案件的數字增加。海關指會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，加強從源頭打擊毒品流入香港。

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