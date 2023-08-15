尖沙嘴表行劫案5被告認罪還押候判　求情稱非策劃者 (14:51)

5名認罪被告分別是，司機陳景隆（現年32歲，下同）、物流公司職員劉澤城（22歲）、地盤工蔡志樺（44歲）、雜工廖紀明（46歲）、地盤工孫嘉賢（42歲）。陳承認各一項搶劫及縱火罪，孫承認2項處理贓物罪，其餘3人承認同一項搶劫罪。同案另有6名被告，他們受審後被裁定協助罪犯及處理贓物罪脫。

案情指，當日早上近10時半，陳將一輛私家車停泊於尖沙咀樂道，3名蒙面漢下車後闖入「名人鐘錶珠寶」店，其中一男為通緝人士，他負責搶劫手表；劉及一名事後脫罪的南亞裔男各持伸縮棍及牛肉刀，劉稱求財，指嚇店員不准亂動。其後3人在陳駕車接應下逃脫。蔡和廖案發時在附近徘徊，在同黨得手後乘地鐵離開。當日陳於米埔燒毁該私家車。

涉案珠寶店被劫去33隻手表及6條手鐲，價值2300多萬元，另有500多萬元貨物因事件受損毀。事後警方先後拘捕4人，公安亦在蔡位於深圳的住宅中起回12隻被盜手表，以及因賣8隻被盜手表所得約174萬元贓款。孫被捕後招認，他受蔡聘用，分開3次代對方將部分被盜手錶，從香港偷運往內地。惟孫於最後一次偷運時，成功擺脫蔡安排監視他的人，將4隻手表賣給其債主，填債後再另獲20萬元得益。事後公安就事件一共起回25隻手表，市值163萬元。