稱「磁鐵治癌」收約300萬　籲勿食抗癌藥　美容店負責人被控無牌執業 (14:56)

女被告趙淑儀（63歲）所涉的3罪指她於2013年11月19日至2016年2月5日期間，在銅鑼灣邊寧頓街18號廣旅集團大廈17樓聘婷國際有限公司，並非已註冊、臨時註冊或獲豁免註冊而在與陶寶福、徐劍雄及鍾少琼有關的情况下從事內科執業。

控方開案陳辭指，陶寶富患胰臟癌末期，經介紹下到被告認識的美容公司會見被告。陶答允接受心靈、磁療、光療、吸氧等療程和花費約69萬元，被告提醒陶不要諮詢私人醫生，又指每天把磁鐵放在身體部位上，血細胞便會好轉。至2015年陶的病情沒有好轉，需坐輪椅，被告指因為他無按照餐單飲食，建議多走路和照燈。同年4月13日，陶的病情惡化，被告指責他自暴自棄，3天後陶去世。

開案陳辭續指，徐劍雄及鍾少琼分別患肝癌和血癌及濕疹。被告向徐稱自己曾患鼻咽癌和淋巴癌，透過自療痊癒，她雖獲得美國的醫生資格，但不被本地承認。就鍾少琼的病情，被告稱濕疹是由抗癌藥物引發，又建議二人不要使用其他藥物。

二人均有進行上述治療，鍾另接受「回春療法」，分別支付約110萬和118萬元。最終徐於2016年2月去世，鍾則病情惡化，需重新服用抗癌藥。被告同年2月被捕。審訊明續，被告續准保釋。