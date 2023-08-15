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初選案｜柯耀林對簽「墨落」有保留　陳展浚力主聯署稱可免被標籤 (13:37)

民主派「35+」初選案今（15日）踏入第106天審訊。區政聯盟前召集人、參加新界東初選的被告柯耀林傳召其選舉經理陳展浚作供。陳展浚表示，柯耀林的競爭對手郭永健、公民黨和人民力量等先後加入聯署「墨落無悔」抗爭派聲明書，各人擔心墨落發起人會截止聯署，「繼以標籤或者攻擊其他無簽嘅人」，他遂致電柯耀林希望盡早簽署。

辯方今將WhatsApp群組「2R戰略討論處」的對話呈堂，辯方證人陳展浚指是被告柯耀林（Ricky）和同屬區政聯盟的區鎮樺（Ray）團隊討論選舉之群組，各人曾談及「墨落無悔」聲明，信息節錄如下：

● 區鎮樺：（附上鄒家成發布「墨落無悔」聲明的facebook帖文連結）又夾硬夾人

● 陳展浚：應要考慮，內容係啱，呢個係保守與進步的分界線

● 柯耀林：呢份野講到明會否決財政預算案，戴教授宜家都唔講啦

● 鄭仲文：人力落水了，柯生快動員

● 何聞達：唔掂，即跟，郭永健跟左

● 陳展浚：同意，打左比柯生，跟

● 何聞達：最緊要早過饅頭雄同范國威

陳展浚供稱墨落的整體內容可以接受，他形容墨落為保守與進步的分界線，意指「只要進步過民主黨嘅話，就係進步」，因為團隊各人曾退出民主黨，要和民主黨有路線有分別。據陳理解，墨落談及否決預算案的權力，只是立法會議員的權力選項之一，「無強制何時何地，或者係咪必須要實行個權力」。

陳展浚表示，當時《港區國安法》即將立法，柯耀林覺得國安法欠缺詳細解釋，擔心聯署墨落會被取消參選資格；柯耀林曾稱「戴教授宜家都唔講」，是指戴耀廷已經沒有發表文章講述否決權。不過，由於潛在的新東競爭對手、立場較溫和的郭永健加入聯署，「大家都係潛在競爭對手，佢都跟咗，我地需要跟」，陳遂於凌晨致電柯耀林討論。

陳提及，柯耀林和本土派素有恩怨，例如柯耀林在西貢區議會動議，以反修例期間兩名死者陳彥霖和周梓樂命名兩個公園，被本土派時任區議員葉子祈投擲「人血饅頭」。

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