消委會指網購時膠袋收費混亂　倡訂清晰指引　允顧客選「無膠袋」 (13:09)

消委會是次實試11間網點或網購平台，包括直接向10間設有自家網點的超市、食品店或網購平台購買雜貨食品，包括「AEON」、「APITA UNY」、「city’super」、「大昌食品」、「Foodpanda（Pandamart）」、「HKTV mall」、「百佳」、「崇光」、「惠康」及「一田」，另揀選4間與2個外賣平台「戶戶送」、「Foodpanda」合作的超市或食品店，經第三方平台訂購雜貨食品。

消委會指，透過實測發現4大問題，其一是膠袋數量與所收費用不符。消委會在分別7次及10次網購實測時，獲提供的膠袋數量少於及多於所收費用；其二則是沒有收取膠袋費，卻提供膠袋或環保袋，包括「HKTV mall」、「百佳」及「一田」三間平台；其三為收費後未提供或提供膠袋數量不足，當中涉及透過「Foodpanda」分別實試訂購「AEON」、「大昌食品」、「U購」及其網上超市「Pandamart」的貨品，其中14次有收取包裝費，當中只有9次提供1至2個膠袋，另有5次以1至2個紙袋替代。

消委會亦發現在同一商戶，即使收取的膠袋費金額相同，但使用的膠袋數量亦有不同，同時存在訂購相同類別及數量的貨品時，收取膠袋費或包裝費不同的情况。此外，消委會發現「一田」雖使用較少量的包裝物料，但有兩次實試均不恰當地使用標示「沐浴乳」，即以非用於食物的重用紙箱盛載冷藏肉類，箱內亦無任何包裝物料作分隔。

消委會續指，有6間網店列有不同名目的相關收費，當中「戶戶送」、「HKTV mall」及「百佳」分別收取「膠袋費」、「膠袋收費」及「塑膠購物袋徵費」，「Foodpanda」、「一田」及「惠康」則分別收取「包裝費」及「包裝處理費」。只有部分列明收費金額，大多沒有說明膠袋用量。「百佳」、「惠康」及「一田」3間網店平台列明收費金額或收費上限，只有「惠康」就每一訂單的膠袋用量有較具體説明。

黃鳳嫻指，消費者網購時難如實體購物般與店方直接溝通是否需要膠袋，但認為最重要是「均真」，而消委會則發現目前網購時的膠袋收費及派發情况混亂，即使「畀多咗都唔係幾好」。

黃亦引述有網購平台解釋，加派膠袋數量是為便於分流，但她質疑其他平台均非利用有關方法分流，呼籲網購平台改善做法。

環保署指額外提供膠袋或用紙袋替代不違例

消委會引述環保署指，商戶如向顧客收取費用但提供紙袋，或提供的額外膠袋向顧客收取膠袋費，並沒有違反《產品責任環保條例》。不過，消委會表示，基於「惜物、減廢」原則，商戶應重新思考膠袋等包裝是否必要，釐清膠袋費或包裝費的收費政策及計算準則，並為環保出一分力，減少使用膠袋。

消委會表示，今年首7個月，針對網購雜貨膠袋收費的投訴共39宗，當中38宗是涉及網購下單時自動加收膠袋費，但收貨時膠袋數未能對應收費，認為商戶應容許顧客在訂購貨品時選擇不使用膠袋或使用數量，以保障消費者選擇響應環保的權利，亦建議環保署就網購雜貨服務提供更清晰的指引，如說明商戶在運輸過程中使用的額外膠袋及保溫袋的適用範圍及數量，進一步加強減塑措施。