購7萬元療程未止痛反需入院　消委會指痛症療程效果參差勿大額消費 (11:12)

其中一個投訴個案指，長年承受嚴重脊椎痛楚，並到一間以「首次免費體驗，免診金及送一次治療方法和止痛膏」作招徠的公司接受療程，他被指脊椎彎曲，職員先用儀器大力拍打投訴人脊椎兩側，再用手推直脊椎，及後職員則稱僅「照背部」為免費體驗，投訴人亦在高壓推銷下購入價值7萬元共41天的療程套餐，但投訴人即晚感到背部突然劇痛，最終需入院留醫。投訴人兒子翻查療程單據發現一項名為「激光嫩膚」的收費，其後得知當時職員稱只要消費滿7萬元即可贈送「激光嫩膚」療程，但實際卻收取費用。投訴人兒子向消委會投訴，最終獲該公司退款約5.5萬。

另有個案指，投訴人參與療程時，在職員不斷游說及推銷下，購買近31.7萬元的超過200次療程。投訴人其後指療程未有紓緩痛楚，並不滿高壓銷售手法，遂尋求消委會協助，經消委會調停後，該公司最終退款9萬元。

消委會指，不少療程都以預繳套票形式銷售，商戶一般以優惠折扣或贈送療程作招徠，消費者應考慮自身病情、身體變化或對療程的接受程度，合理謹慎地選擇最適合自己的治療並適時調整方案，不宜大量購買療程。