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痛症療程爭議多　疑患認知障礙症者半年購逾百萬療程　消委會籲避免預繳 (12:57)

消委會今年首7個月接獲38項有關痛症療程的投訴，按年增加26宗，當中普遍涉及療程效果不佳及不良銷售手法等。有投訴人屢被推銷，終購逾30萬元套票，最終在消委會調停下，退款9萬元，亦有個案接受療程後需入院留醫。消委會總幹事黃鳳嫻指，有關個案均有機會違反《商品說明條例》，又透露去年接獲一個求助個案，一名疑患認知障礙的事主每次參與療程時均受游說，最終共購入107萬療程。

消委會總幹事黃鳳嫻指，事主因膝頭受傷，2022年6月經人介紹下參與療程，先購入5萬多元的60次療程，而每次接受療程時均有人游說事主繼續增購療程，結果直至今年1月，事主一共花費107萬買入療程，但療程本身有時限，事主沒有可能在限期內全數使用療程。事主家人發現後向消委會求助，最終相關公司願意退款35萬。

消委會新一期《選擇》月刊亦提及另一投訴個案，指事主長年承受嚴重脊椎痛楚，並到一間以「首次免費體驗，免診金及送一次治療方法和止痛膏」作招徠的公司接受療程，職員先用儀器大力拍打事主脊椎兩側，再用手推直脊椎，及後職員則稱只有「照背部」屬免費體驗，事主亦在高壓推銷下購入價值7萬元共41天的療程套餐，其後事主即晚感到背部突然劇痛，最終需入院留醫。事主兒子同時發現，事主為一項「激光嫩膚」項目付費，其後得知當時職員稱只要消費滿7萬元，即可贈送「激光嫩膚」療程，但該公司卻為「激光嫩膚」收取費用。經消委會介入事件後，該公司最終退款約5.5萬。

另有個案指，事主參與療程時，在職員不斷游說及推銷下，購買近31.7萬元的超過200次療程。事主其後指療程未有紓緩痛楚，並不滿高壓銷售手法，經消委會調停後，該公司最終退款9萬元。

黃鳳嫻指，很多求助個案均因擔心若不購入更多療程，現有治療效果會大減，提醒消費者要理性應對，亦要關心家中長者的消費行為。黃亦表示，消費者要小心有關療程是否由專業人士處理，指本港的中醫、物理治療及脊醫均有註冊制度，籲消費者勿心急，不應受嚇就「買套餐」，以免破財之餘治療無效兼延誤診治。

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀就指，相關個案均非一筆過預繳大批款項，而是「去一次游說一次」，在銷售方不斷游說下「愈畀愈多」，認為即使設消費冷靜期亦「未必幫到手」，建議當局加強執法，同時消費者亦應避免以預繳方式購買療程，盡量選擇逐次付款。

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