壓縮氣罐裝免冲水洗髮用品或含致癌物　消委會籲謹慎使用 (11:28)

消委會測試市面上11款壓縮氣罐噴霧產品、4款粉末或粉末噴劑，6款一般液體噴霧、啫喱或慕絲產品，發現11款壓縮氣罐裝產品全部含丙烷、丁烷等石油氣氣體成分，或含致癌物苯，當中「amika」、「ORIBE」、「PHILIPE B」及「RENE FURTERE」4款品牌樣本均含具生物累積性的「環矽氧烷化合物」，或會影響環境。

消委會亦發現，逾6成測試樣本標示含一般或變性酒精，當中包括全部11款測試的壓縮氣罐裝免冲水洗髮用品，且普遍使用濃度亦較高，提醒市民若過度使用或會令頭髮變得乾旱。另11款測試樣本標示含香料致敏物質，其中含最多致敏香料的樣本屬「碧緹絲」與「AVEDA」樣本，分別標示含有7及8種，且有5款樣本未標示詳細成分資料。

消委會指，免冲水洗髮用品以壓縮氣罐裝噴霧較普遍，並引述海外檢測與研究指，儘管製造化妝品的過程中，一般不會刻意在產品配方中添加苯作為原材料，但苯天然存在於原油，有機會因為溶劑殘餘或者推進劑所含雜質等原因，令苯於技術上無可避免地存在於免沖水洗髮用品產品。消委會引述美國國家毒物中心稱，免冲水洗髮用品普遍含有香料、表面活性劑和防腐劑，經呼吸吸入或令某些人士的呼吸道造成刺激，在密閉空間更有可能引起咳嗽與呼吸困難，建議生產商改用較安全和環保的原料製造產品。

消委會亦提醒市民，免冲水洗髮用品不能代替用水清洗頭髮，只能幫助吸走頭髮上的油脂，減低油膩感，無法徹底去除頭皮和頭髮上的油脂和污垢，使用免冲水洗髮用品時亦應保持室內空氣流通，避免在空氣不流通的侷促空間內使用。消委會表示，現時亦沒有證據顯示間中使用免沖水洗髮產品會對人體產生危害，但以安全和環保等考慮因素，建議消費者盡量減少使用含石油氣氣體成分和環矽氧烷化合物的產品，改用其他配方較簡單的免沖水洗髮產品。