消委會指9款爽膚水含致敏香料超出歐盟上限 3款樣本未提致敏成份交海關跟進 (10:24)

消委會從化妝品專門店、零售店、百貨公司及網上平台購買25款爽膚水樣本，價錢介乎69元至470元，價格相差逾10倍。消委會按歐盟《化妝品法規》設定的26種常見致敏香料要求測試，發現其中9款樣本檢出共6種受限使用的致敏香料，包括芳樟醇、香茅醇、香葉醇、檸檬烯、苯甲醇和苯甲酸芐酯，全部檢出量均超出歐盟標準上限，包括「L’Oréal」、「Collagen by Watsons」、「Bobbi Brown」、「innisfree」、「Aēsop」和「Origins」、「belif」、「MUJI」及「Olay」。

其中「Collagen by Watsons」樣本同時驗出芳樟醇、香茅醇、香葉醇；「Origins」樣本含芳樟醇、香葉醇及檸檬烯；「belif」樣本則含香茅醇及香葉醇；「innisfree」就含芳樟醇及檸檬烯；「Bobbi Brown」含芳樟醇香葉醇；「MUJI」含有香茅醇及香葉醇。另外，「Aēsop」及「L’Oréal」亦含芳樟醇、「Ol ay」就含苯甲醇。而「MUJI」及「Origins」均未在包裝上的成分表上標示有相關成份。消委會已將未有標示有關成份的產品資料和測試結果交予海關跟進。

消委會亦發現，有10款受檢爽膚水樣本檢出酒精（乙醇），檢出量介乎0.0061%至34%。當中有3款樣本的乙醇含量較高，分別為34%、16%及14%。

消委會引述海外研究指出，約1成人會對香料過敏而出現短暫泛紅、痕癢和皮膚刺激，甚至引起接觸性過敏反應如出現紅斑、皮膚腫脹，而高濃度酒精有機會加速皮膚中天然水分的流失，同時亦會溶解保護皮膚的油脂，令皮膚變得乾燥，甚至增加皮膚敏感的機會，也有機會令曾有或患有濕疹人士更有機會誘發濕疹或令濕疹情況加重。