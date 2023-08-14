明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

涉參與金鐘反極權遊行　21人認暴動罪　兩人不認罪候審 (23:11)

2019年9月29日「全球反極權遊行」，近百人被控於金鐘參與暴動，當中23人被控暴動等罪，案件今日（14日)在區域法院審理，司法機構首度使用位於灣仔法院大樓的新大型法庭處理。涉案其中21名被告承認暴動罪，須還押至10月9日判刑。餘下兩名不認罪被告，法官指毋須再佔用大型法庭，將兩人的審訊移師至一般法庭於明日續審。

翻查資料，司法機構於2021年計劃興建灣仔法院大樓的新大型法庭時，預計可容納多達50名被告人、100名法律代表，以及100名家屬、傳媒代表或公眾人士，主要用作應付涉及眾多被告人的社會事件相關和其他案件，以及補足西九龍法院大樓的大型法庭。

本案23名被告包括19男4女，案發時年齡介乎17歲至39歲，其21人承認暴動罪，當中姜啓泓另承認在公眾地方管有攻擊性武器罪，涉及管有兩支鐳射筆。餘下兩名被告鄧家樂和樊耀淦則否認暴動罪而須受審。

案情指，當日遊行沒有獲得警方發出不反對通知書，遊行路線由銅鑼灣至金鐘政府總部外。下午3時半，示威者開始佔據政府總部附近的金鐘道及夏慤部分路段，築起路障及與警方對峙，警方配合水炮車及催淚煙試圖驅趕示威者。下午約5時半，警方在金鐘道一帶當場截獲21名被告。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 反修例 暴動罪 在公眾地方管有攻擊性武器罪

上 / 下一篇新聞