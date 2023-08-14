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「劉馬車」襲梁志恒罪成囚6周　官指被告有名氣自首屬上策不就此減刑 (23:08)

網名「劉馬車」的YouTuber劉駿軒，在荃灣荃新天地外拳打網媒「蛋蛋俱樂部」的梁志恒，令梁的鼻子流血和眼鏡損毀。劉早前承認一項襲擊致造成身體傷害罪，今（14日）於西九龍裁判法院被判囚6周，須向梁賠償1100元。署理總裁判官羅德泉稱，辯方求情時強調劉事後自首，但劉略帶名氣，若他選擇躲藏反而承受壓力，故自首是其選項之中的上策，不就此減刑。

庭上透露，被告劉駿軒（27歲，YouTube影片創作者）過去有3項刑事紀錄，他干犯本案時就一宗非禮案保釋候查。羅官引述辯方求情指，事主曾不斷挑釁被告及進行負面報道，無視被告要求停止拍攝，又指報道具新聞價值、可增加閱覽流量，甚至欲採訪被告父母，使被告深受困擾。事主嘲諷「夠膽郁手」，被告忍無可忍才襲擊事主。

被告在求情信批評事主「人格卑劣」，他遭事主鍥而不捨地攻擊，羅官認為，被告非單方面坐以待斃，兩人互相攻擊，被告不純粹飽受欺凌，根據經驗他可預料事主重施故技，而仍主動約見對方，遂要負上責任。羅官指，被告當時施襲為了發洩情緒及教訓事主，無證據顯示他早有預謀，而事主尖銳的言論或使被告萌念動武。羅官認為本案的暴力程度不低，以監禁9周作量刑起點，就被告認罪給予全數三分一刑期扣減。

案情指，被告今年7月29日在YouTube發布片段，誹謗事主梁志恒在2019年反修例運動其間，與13歲少女性交，梁否認。翌日傍晚，被告相約梁在荃新天地一期見面致歉，被告突然情緒激動並拳打梁。其後梁驗傷發現臉部及鼻子擦傷。被告同晚到警署自首及被捕，他在警誡下承認衝動施襲。

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