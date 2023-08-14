初選案︳柯耀林選舉經理陳展浚作供　引柯指競選內容不可提光時口號及港獨 (16:14)

陳展浚供稱，於2012年在民主黨做實習生時認識柯耀林，他指柯曾為民主黨成員，並在劉慧卿參加立法會名單之上，陳和柯分別於2016年和2018年退出民主黨。陳表示，柯和林卓廷當時發生風波，柯帶領59人退黨，陳自言全程參與和規劃。

陳續指，2019年區議會選舉，柯在西貢廣明選區勝出，陳擔任其議員助理。柯同時是一間物業管理公司的營運總監，亦是屬於區政聯盟的將軍澳民生關注組的主席，陳則是聯盟的執委及關注組的召集人。初選期間，柯透過陳得悉政治事態發展，陳稱對方工作忙碌，不會知道陳有否「講漏」。

陳表示，區政聯盟的會章列明在「一國兩制大原則下」爭取民主等，又規定只能以團體形式作為成員。聯盟曾經改組，但事後才追認並修改會章。陳形容聯盟架構鬆散，只為在選舉共享資源而組成，團體成員互不代表；聯盟和新民主同盟及民主黨的支持者高度重疊。

陳憶述，前民主動力副召集人鍾錦麟於2020年3至4月向聯盟詢問參加初選意欲，柯耀林和李永成等4人有興趣參加。陳估計正式選舉開支達200萬元，很可能要按樓參選，如果花約50萬元參加初選後發現支持度不足，可以省錢不再出選。

陳指出，柯有出席新界東初選首次會議，他引述柯稱席間有恩怨爭執，柯遂提早離開。法官質疑陳沒再向組織者跟進開會情况，陳指聯盟很大機會派人出選，協調方有責任通知他們。陳又透露，有人想柯參選超區，但柯認為超區岑敖暉知名度高，故不作考慮。聆訊明（15日）續。