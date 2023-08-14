明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

本報實測：高鐵靈活行手機改票約需30秒　倘改票後距開車不足半小時需行人手通道 (16:10)

港鐵今起為香港西九龍站往返深圳福田站的高鐵乘客推出「靈活行」。本報記者下午使用「靈活行」服務更改車票，過程順利，手機應用程式改票過程僅花約30秒，但更改車票後如距離開車時間不足30分鐘，要使用人手通道入閘。

目前高鐵設有「一般改票」安排，可更改一次車票，香港出發列車會於開車前45分鐘截止，內地出發列車則30分鐘前截止。新設的「靈活行」則可在原定班次開出前45分鐘至開車後1小時內，免費改乘同日車次最多3次。不過，如之前未曾更改過已購買的車票，乘車未過「一般改票」截止時間，要先使用「一般改票」更改行程。

本報記者昨（13日）在應用程式購買兩張下午2時04分往福田站的「二等座」車票，其後在今早11時10分時，打算以「一般改票」形式，將乘車時間改為早上11時24分的班次，程式系統提醒所選擇的班次距開車時間「很近了」，指進站需約25分鐘，確保有足夠時間辦理安全檢查等手續。不過，系統其後再指互聯網售票已暫停，記者其後改選下午12時21分才成功改票。

西九龍站職員解釋，售票服務會在列車開出前15分鐘暫停，如乘客非乘該班次列車不可，則要在列車開出前15分做好改票手續。

記者於下午12時25分，即是已錯過已更改的班次後，即場在西九龍站B1層票務機使用「靈活行」，成功將其中一人的車票班次改至下午12時55分出發的班次，全程約1分鐘。不過，記者4分鐘後使用自助通道入閘時則顯示「驗票失敗，已過進站時間」，職員解釋指自助通道會在列車開出前的30分鐘禁用；記者其後按指示成功從人手通道入閘。

至於另一名未有使用「靈活行」的記者嘗試入閘後才改更班次，在自助通道同樣被拒絕進入，使用人手通道時職員指「你班車21分（開出）喎」，著記者先更改班次；記者其後立即透過應用程式「12306」成功更改車票班次為下午12時55分，隨後即可入閘。記者從西九龍站B1層入閘到列車過程約15分鐘，車內乘客不多。

另外，港鐵於往返西九龍站與福田站的指定車次推出俗稱「企位」的「無預留座位」，如乘客持有「二等座」車票，新選班次沒有「二等座」座位時，有機會被安排「企位」，需站立乘車。列車有廣播提醒「企位」乘客須留在指定車廂，不可擅自走到其他車廂。

相關字詞﹕編輯推介 靈活行 高鐵

上 / 下一篇新聞