本報實測：高鐵靈活行手機改票約需30秒　倘改票後距開車不足半小時需行人手通道 (16:10)

目前高鐵設有「一般改票」安排，可更改一次車票，香港出發列車會於開車前45分鐘截止，內地出發列車則30分鐘前截止。新設的「靈活行」則可在原定班次開出前45分鐘至開車後1小時內，免費改乘同日車次最多3次。不過，如之前未曾更改過已購買的車票，乘車未過「一般改票」截止時間，要先使用「一般改票」更改行程。

本報記者昨（13日）在應用程式購買兩張下午2時04分往福田站的「二等座」車票，其後在今早11時10分時，打算以「一般改票」形式，將乘車時間改為早上11時24分的班次，程式系統提醒所選擇的班次距開車時間「很近了」，指進站需約25分鐘，確保有足夠時間辦理安全檢查等手續。不過，系統其後再指互聯網售票已暫停，記者其後改選下午12時21分才成功改票。

西九龍站職員解釋，售票服務會在列車開出前15分鐘暫停，如乘客非乘該班次列車不可，則要在列車開出前15分做好改票手續。

記者於下午12時25分，即是已錯過已更改的班次後，即場在西九龍站B1層票務機使用「靈活行」，成功將其中一人的車票班次改至下午12時55分出發的班次，全程約1分鐘。不過，記者4分鐘後使用自助通道入閘時則顯示「驗票失敗，已過進站時間」，職員解釋指自助通道會在列車開出前的30分鐘禁用；記者其後按指示成功從人手通道入閘。

至於另一名未有使用「靈活行」的記者嘗試入閘後才改更班次，在自助通道同樣被拒絕進入，使用人手通道時職員指「你班車21分（開出）喎」，著記者先更改班次；記者其後立即透過應用程式「12306」成功更改車票班次為下午12時55分，隨後即可入閘。記者從西九龍站B1層入閘到列車過程約15分鐘，車內乘客不多。

另外，港鐵於往返西九龍站與福田站的指定車次推出俗稱「企位」的「無預留座位」，如乘客持有「二等座」車票，新選班次沒有「二等座」座位時，有機會被安排「企位」，需站立乘車。列車有廣播提醒「企位」乘客須留在指定車廂，不可擅自走到其他車廂。