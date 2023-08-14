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參與中環示威女大學生認暴動　求情指透過藝術作品呈現深刻反省 (14:12)

2019年11月有人於網上呼籲罷工，多人在中環「和你lunch」示威被控暴動等罪。其中涉及10人的案件中有7人認罪，其中一名浸大女學生今（14日）在區域法院作進一步求情，辯方指雖然被告於較遲階段認罪，但她案發後有深刻反省，並透過其大學視覺藝術系的作品呈現。辯方認同本案嚴重性為中度至高，惟被告僅身處現場，參與度低，建議法庭以監禁3年半為量刑起點。

被告楊麗樺案發時17歲，她承認於2019年11月12日，在中環畢打街與德輔道中及干諾道中交界參與暴動。同案葉嘉朗、歐榮峰、傅之林、鄭學洺、潘琬瑩及黎柏言亦認罪，楊耀、羅翔駿及吳雅芝則否認控罪受審。認罪被告將於本周四判刑。

辯方今替楊麗樺求情指，雖然她於開審後才認罪，惟法庭仍可看見其有一定悔意，例如被警方截停時態度合作、警誡會面中坦承戴黑色口罩現身。辯方透露被告5歲喪父，與母相依為命，15歲起便做兼職幫補家計，決定認罪對她而言並非容易的決定，意味將要與母親分離一段時間，冀可給予五分之一減刑。

辯方稱被告一直品學兼優，常參與不同類型義工服務，亦曾獲地區傑出學生獎，雖然因案影響學業成績，最終憑努力考入浸大視覺藝術系，更被納入院長嘉許名單。其大學教師撰寫的求情信稱，被告創作的作品表現出真誠不俗套的反省，亦富教育意義。

相關字詞﹕和你lunch 反修例 暴動罪 浸大

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