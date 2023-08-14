調查：家庭快樂指數平均3.65分　比疫情時僅升0.03分 (14:02)

香港家庭教育學院上月中至本月初以電話訪問1033位中、小學及幼稚園家長，發現有82.48%家長認為子女疫情期間曾感到情緒低落、抑鬱或絕望；84.8%認為子女在疫情停課期間曾感到沒有動力；67.67%認為子女在停課期間不願意或害怕與其他人接觸及溝通；63.8%認為疫情對子女精神健康有負面影響。疫後家庭快樂指數平均分為3.65分，對比疫情期間僅上升0.03分。

香港家庭教育學院總監、立法會議員狄志遠稱，調查可見疫情後香港家庭關係未有明顯改善，情况不理想，擔心家長及學校在復常後太著重追趕學業，而忽略子女的精神健康。他建議政府設立學生精神健康關注小組，及透過社區康健中心評估學生及家長的精神健康狀况，亦應加強公眾教育，使市民學會管理自己情緒健康。

香港家庭教育學院副主席余榮輝則建議，家長此時應多聆聽子女擔憂，亦應幫助子女適應網課變實體課的環境轉變，教導子女在現實中應包容及尊重他人，避免因為追趕學業進度而施加太大壓力於子女身上；學校亦應組織身心健康工作坊，幫助學生及家長認識自己情緒健康狀況及減輕壓力。