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8.18集會案　黎智英李柱銘等7名民主派上訴部分得直　組織集結罪脫 (10:15)

2019年8．18維園流水式集會案，黎智英、李卓人、吳靄儀等9名民主派人士被裁定組織及參與未經批准集結罪成，分別判緩刑或即時入獄8至18個月。其中7人就定罪和刑期上訴，上訴庭3名法官今（14日）早頒判辭，批准「組織未經批准集結」罪的定罪上訴，撤銷該定罪及其判刑；「明知而參與未經批准集結」罪的定罪及刑期上訴則遭駁回。各人終獲減刑至5至12個月。

上訴人依次為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁及李柱銘，均是受審後定罪，其中吳靄儀、何俊仁、李柱銘獲判緩刑。7人皆不服定罪上訴，已刑滿的4人另就刑期上訴；認罪的區諾軒、梁耀忠則沒上訴。

上訴庭副庭長麥機智、上訴庭法官潘敏琦及彭寶琴在判辭指出，集會是由民陣籌辦，而無證據顯示7名上訴人屬民陣職員或成員，或曾參與籌備集會和遊行路線，他們只是站在遊行的前列，手持標語和叫喊口號，依循一條數天前由民陣計劃好的遊行路線走到中環。上訴庭不同意原審法官胡雅文認為，若非他們走在前列，集會便不能形成，單憑站在前排而推論他們組織集會，並不能取代實質指證他們組織集會的證據，故裁定組織未經批准集結罪上訴得直，撤銷定罪及判刑。

至於參與未經批准集結控罪，上訴方爭議《公安條例》第17條有關警方禁止公眾集會的權力不合憲。上訴庭則指出終審法院早在梁國雄案裁定舉行集會的通知機制合憲，警方在規管集會時已進行「相稱性測試」判斷對集會自由的限制是否合乎比例，上訴庭在本案亦毋須再次評估警方禁止集會是否違憲；上訴人知悉集會受禁，沒有經司法覆核挑戰警方的決定，他們「不可自行評估」禁止集會是否違憲。

上訴庭認為案中有「壓倒性」的證據指證他們參與該未經批准集會，而原審法官判刑的準則無錯，終駁回參與未經批准集結的定罪及刑期上訴。但由於組織未經批准集結的刑期獲撤銷，判囚的4人可獲減刑，判緩刑的3人緩刑期已完結，毋須處理刑期。

四名上訴人調整後的刑期如下：

黎智英：由12個月減至9個月監禁

李卓人：由12個月減至6個月監禁

梁國雄：由18個月減至12個月監禁

何秀蘭：由8個月減至5個月監禁

除了黎智英和梁國雄，另5人均有到庭應訊。高等法院地下及低層4樓出入口均有數名警員戒備。庭內10個家屬席滿座，坐滿拿著軟墊及睡袋的中年男女，惟上訴人的親友在庭外投訴未能取得家屬旁聽籌，司法機構職員最終安排家屬坐在陪審員席上。散庭後，記者向旁聽的中年男女查詢他們是否上訴人的家屬，以及何時到法院排隊領籌，均不獲回應。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 反修例 黎智英 李卓人 吳靄儀 梁國雄 何秀蘭 何俊仁 李柱銘

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