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8.18集會案　黎智英李柱銘等7名民主派上訴部分得直　獲撤其中一罪 (10:15)

2019年8．18維園流水式集會案，黎智英、李卓人、吳靄儀等9名民主派人士被裁定組織及參與未經批准集結罪成，分別判緩刑或即時入獄8至18個月。其中7人就定罪和刑期上訴，上訴庭3名法官今（14日）早頒判辭，批准「組織未經批准集結」罪的定罪上訴，撤銷該定罪及其判刑；「明知而參與未經批准集結」罪的定罪及刑期上訴則遭駁回。各人終獲減刑至5至12個月。

上訴人依次為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁及李柱銘，均是受審後定罪，其中吳靄儀、何俊仁、李柱銘獲判緩刑。7人皆不服定罪上訴，已刑滿的4人另就刑期上訴；認罪的區諾軒、梁耀忠則沒上訴。

除了黎智英和梁國雄，另5人均有到庭應訊。高等法院地下及低層4樓出入口均有數名警員戒備。庭內10個家屬席滿座，坐滿拿著軟墊及睡袋的中年男女，惟上訴人的親友在庭外投訴未能取得家屬旁聽籌，司法機構職員最終安排家屬坐在陪審員席上。散庭後，記者向旁聽的中年男女查詢他們是否上訴人的家屬，以及何時到法院排隊領籌，均不獲回應。

上訴庭去年11月進行為期3天的上訴聆訊，由上訴庭副庭長麥機智、上訴庭法官潘敏琦及彭寶琴3名法官審理。上訴方質疑集會一直由民陣籌辦，無證據顯示各被告參與事前準備工作；律政司一方則反駁從沒指控各被告與民陣一同籌劃集會，罪責在於各人於案發時凝聚及帶領群眾遊行。

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