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林世雄將加強打擊「黑的」　包括向警方提供懷疑違法司機個案資料 (15:25)

運輸及物流局長林世雄今日（12日）出席民建聯一個論壇後見記者時主動提及近日出現的士拒載、濫收車資等問題，稱當局將加強打擊此類問題，會更全面掌握整體的士服務質素，以及採取跟進工作，包括向警方提供懷疑司機違法個案的資料；警方亦會持續打擊「黑的」，包括加強在黑點巡邏，採用「放蛇」等方式執法等。

他亦提及，警方亦會就執法行動加強宣傳，提高阻嚇力，當局亦會在蘭桂坊、纜車站等景點向旅客加強宣傳，提醒旅客留意的士收費準則，保留單據以便追責等。

林形容部分的士司機為「害群之馬」，以濫收車資等行為敗壞香港在旅客心目中形象，損害全港市民利益；又指運輸署於2019年已建立的士司機投訴記錄資料庫，並期望盡快落實的士司機扣分制等措施，以整理的士服務質素。

文體旅局長楊潤雄在商台節目亦提及的士濫收車費問題，稱負面報道更吸引讀者，在一些社交媒體見到不少帖文對香港印象很好，但強調的士濫收費等現象不應出現，執法部門會加強執法，又呼籲所有人做好份內事，稱若損害了香港在旅客心中的形象，最後損失的是香港人的利益。

至於近日啟德郵輪碼頭交通配套問題，林世雄指當時已經加強巴士服務，但的士服務似乎未能跟上遊客需求，周一已開會「做咗啲功夫」，進一步加強交通配套；他又提到下周六會有一艘較大的郵輪抵港，政府會從這星期的情況檢討，再按周六情況安排。全國人大常委、民建聯主席李慧琼則表示，現時郵輪碼頭的情況「非常不理想」，亦為情況感到痛心，期望政府短期內有方向性建議改善情況。

民建聯今於啟德舉辦論壇，與當區居民討論區內交通及規劃的問題，逾200名居民參與。

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