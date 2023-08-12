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「海洋光譜號」下周六抵港　楊潤雄指要求碼頭營運商了解旅客行程 提前做好準備 (13:30)

啟德郵輪碼頭交通配套問題近日引起關注，文體旅局長楊潤雄今（12日）在商台《政經星期六》表示，上周六出現的碼頭交通配套問題不理想，政府介入加強接駁交通後運作大致暢順，相關部門會總結經驗，指下周六「海洋光譜號」將抵港，預計有5000名旅客，當局會提前開會商討不同預案，並要求碼頭營運商了解旅客行程及交通工具安排，提前做好準備。

楊潤雄表示，郵輪碼頭和郵輪公司可提供更詳盡的旅客行程及交通偏好資料，亦可加強與的士司機的溝通，根據客流量加強與的士司機的溝通，另考慮讓旅客分批落船，稱未來會從上述方面加強工作。

楊潤雄：會根據合約評估碼頭運營商 啟德引入集體運輸需考慮成本效益 

被問到當碼頭營運商表現不佳時，政府的監管角色為何，楊潤雄表示，會評估碼頭營運公司在處理上周六事件的表現，強調與相關營運公司的合約中有相關條款，會根據條款，評估營運商的整體表現。

楊潤雄早前表示，計劃重新檢視郵輪碼頭發展定位，他今重申，郵輪碼頭主要用作遊客上落船設施，約4%的樓面面積用作餐飲等用途，目前7個商舖已全部出租，但大多只會在郵輪靠岸時才營業，需研究改善有關情况。至於在啟德引入集體運輸系統，楊則表示長遠會作考慮，但要計算成本效益。

另外，被問到會否憂內地恢復往日韓歐美旅行團衝擊本港旅遊業，楊潤雄則表示，世界不同地方給旅客感受不同，相信香港的維多利亞港與中西文化特色是世界獨有，仍具吸引力。他又說，未來會發展「一程多站」，如讓旅客在香港遊玩後繼續前往內地。 

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