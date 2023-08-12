孫東斥美禁令無理　料短期受影響但對長線樂觀 (11:18)

孫亦表示，近兩年本港直接來自美國對相關敏感科技的投資已很少，強調香港創科界的資金來源多元，會盡快推出方便內地及其他海外資金來港的預案，又說會考慮加大對本地初創企業的投資力度。

他續稱，會研究在美禁令諮詢期表達意見。孫東指美國相關限制措施有45日諮詢期，政府「會考慮怎麽樣在國家的支持下，抓住此機會進一步表達特區政府的看法」，相信包括美國商界在內的各方面人士皆會提出意見，指美國在香港有巨大的利益，強調會堅持「互惠互利」原則，從多方面考慮及爭取。

被問到如何回應有科技業者憂投資泡湯，孫東則強調，未來政府會推出不少措施支持本港創科發展，包括「產學研1+計劃」等項目，亦會參考其他國家地區政策，研究對引進企業有更直接的支持等。

孫東：25間具代表企業確定落戶香港 研現金補貼重點企業

孫東表示，過去一年，局方已接觸130間創科企業，其中25間具代表性的企業，已經或準備落戶香港，部分將在未來數年在港投資過億元。孫東又指，政府正研究以補貼吸引企業來港，稱不同國家地區，包括內地、新加坡或歐美皆以「真金白銀」補貼重點企業，指本港此前未有相關補貼文化，政府在研究推出有關計劃，首先在科學園實施，並視乎效果再擴大計劃。

孫提及，河套區港深創新及科技園的規劃工作已近尾聲，至於新田科技城創科發展規劃工作即將開始，冀收地工作順利，不影響創科發展進程。他亦透露，不少內地的龍頭企業對新田科技城有興趣。