深水埗唐樓男子燒炭亡　五人不適兩危殆 (15:43)

起火位置為汝州街283號4樓一單位，一名男子在單位內明顯死亡，疑為燒炭所致。2男3女吸入濃煙不適送院治理。警方經初步調查，相信死者姓梁（26歲），獨居於事發單位，另外一名非華裔男子（29歲）及其華裔妻子情況危殆，其餘3名傷者情況穩定。

事發在早上8時48分，起火的汝州街289號唐樓冒出濃煙，有住戶感呼吸困難並報案，有人用毛巾掩鼻，站在窗邊待援。消防派出9輛消防車及13輛救護車，出動一條喉及一隊煙帽隊撲救，升起雲梯協調住客逃生，又打破玻璃救援。

居於涉事大廈一樓劏房的余小姐表示，事發時正於單位內休息，及至消防拍門後慌張逃生，「佢冒煙出嚟」，「好驚，著住拖鞋跑出嚟」。余小姐又稱，事發環境不太黑和大煙，惟現場有燒焦味，「聞到少少」。她補充指，自己現在居住的劏房懷疑「一劏四」，未知自己的住宿安排。

大廈內共30多名居民疏散，深水埗民政事務處因應火警，開放南昌社區中心作臨時庇護中心，予有需要的市民使用，中心職員指，今早有數名受影響住戶前來庇護中心，惟住戶得知大廈解封後已離開。臨時庇護中心在3時停止運作。深水埗區議員劉佩玉到場了解，指涉事唐樓內有長者和劏房住戶，稍後會電話聯絡大廈居民，並跟進樓宇消防設備。

死者父母中午時分到場了解事件。下午約一時半，仵工將死者遺體抬走，警方檢走一個化寶盆作證物。至下午兩時許，大廈局部解封，住戶可返回單位取回個人物品。

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