明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

深水埗唐樓男子燒炭亡　五人不適兩危殆 (15:43)

【15:43更新】今早（12日）8時48分，深水埗汝州街一幢唐樓發生火警，多人報案指有濃煙冒出。消防派出9輛消防車及13輛救護車，出動一條喉及一隊煙帽隊，到場升起雲梯射水灌救。

起火位置為汝州街283號4樓一單位，一名男子在單位內明顯死亡，疑為燒炭所致。2男3女吸入濃煙不適送院治理。警方經初步調查，相信死者姓梁（26歲），獨居於事發單位，另外一名非華裔男子（29歲）及其華裔妻子情況危殆，其餘3名傷者情況穩定。

事發在早上8時48分，起火的汝州街289號唐樓冒出濃煙，有住戶感呼吸困難並報案，有人用毛巾掩鼻，站在窗邊待援。消防派出9輛消防車及13輛救護車，出動一條喉及一隊煙帽隊撲救，升起雲梯協調住客逃生，又打破玻璃救援。

居於涉事大廈一樓劏房的余小姐表示，事發時正於單位內休息，及至消防拍門後慌張逃生，「佢冒煙出嚟」，「好驚，著住拖鞋跑出嚟」。余小姐又稱，事發環境不太黑和大煙，惟現場有燒焦味，「聞到少少」。她補充指，自己現在居住的劏房懷疑「一劏四」，未知自己的住宿安排。

大廈內共30多名居民疏散，深水埗民政事務處因應火警，開放南昌社區中心作臨時庇護中心，予有需要的市民使用，中心職員指，今早有數名受影響住戶前來庇護中心，惟住戶得知大廈解封後已離開。臨時庇護中心在3時停止運作。深水埗區議員劉佩玉到場了解，指涉事唐樓內有長者和劏房住戶，稍後會電話聯絡大廈居民，並跟進樓宇消防設備。

死者父母中午時分到場了解事件。下午約一時半，仵工將死者遺體抬走，警方檢走一個化寶盆作證物。至下午兩時許，大廈局部解封，住戶可返回單位取回個人物品。

防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

年輕人專線

香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線6218 1084 (提供英語及粵語專業輔導服務)

生命熱線：青少年生命專線 2382 0777

 

相關字詞﹕火警 編輯推介

上 / 下一篇新聞