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再有郵輪停泊本港　較多旅客選乘免費巴士　「遲到」的士要等客 (18:31)

啟德郵輪碼頭今午再有郵輪，以本港為母港的「名勝世界壹號」下午3時抵達碼頭，其間交通大致順暢，大部分旅客乘搭免費的22R巴士線前往啟德港鐵站。

船上旅客大多為本地人，落客高峰時段介乎3時許至4時15分。有旅客指今日交通安排較上月到訪時方便，家住馬鞍山的佘小姐與丈夫常經啟德郵輪碼頭外遊，提及上月19日抵港後，等候約20分鐘仍無巴士或的士，電召的士亦無司機願意入碼頭，今日二人選搭22R到啟德站再轉乘屯馬線，認為今日交通安排方便得多。另一旅客袁先生一家五口出遊，自台灣高雄返港，認為啟德郵輪碼頭不如尖沙咀碼頭方便，稱今次落船後仍需步行約30分鐘才抵達的士站，而尖沙咀碼頭則「一出嚟就有車」。

郵輪抵港前後陸續有的士到場載客，有的士趕及於落客高峰時段到場，現場的士輪候時間少於10分鐘就可載客。的士今日到碼頭載客亦可獲派石油氣券，約下午4時30分派發完畢。不過，有的士司機於近4時半才到場，結果未能領取石油氣券兼錯失載客高峰時段。

的士司機鄧先生稱第一次到啟德郵輪碼頭載客，他指約3時收到的士電台通知可到郵輪碼頭載客，但約4時30分到碼頭時已幾乎無旅客輪候，稱以後若非在九龍灣附近，「就算收到call都唔入」。另一司機程先生同樣約4時30分抵達碼頭，獲得最後一張石油氣券，他表示，新冠疫情期間不時會入碼頭載客，啟德油站設有指示牌告知當日郵輪停泊信息，今日則是收到手機應用程式通知入碼頭。

今日亦有免費穿梭巴士前往尖沙咀、金鐘及旺角，但較少旅客選搭。

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