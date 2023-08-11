上半年罪案較去年同期增36%　傷人及嚴重毆打案較疫前同期跌逾一成 (18:42)

其中傷人及嚴重毆打罪案方面，上半年錄得共有1796宗罪案，較去年同期多10%、較2019年同期跌近13%，升幅主要來自家暴有關的案件及與各類糾紛有關的案件。至於與三合會相關的傷人及嚴重毆打案並無惡化的趨勢。

至於詐騙案，警方指上半年有18743宗詐騙案，當中約七成半為網上騙案，較去年上半年的12326宗增加52.1%。各類騙案包括網上購物騙案、釣魚騙案、求職騙案、投資騙案及電話騙案，分別錄得兩成三至一倍的升幅；總損失金額為26.9億，上升兩成八。 警方續指，過去半年瓦解多個詐騙集團，拘捕超過1790人，「反詐騙協調中心」亦勸止192宗騙案的受害人匯出騙款。

其他傳統罪案方面，今年上半年的兇殺案有16宗，與去年同期相同，當中15宗已偵破，餘下1宗疑兇潛逃，警方已鎖定其身分；盜竊案則有11092宗，比19年同期升約一成二、比去年同期增加三成四；行劫案則有59宗；爆竊案有572宗，警方已偵破當中165宗案件、拘捕147人。

另外，今年上半年因干犯刑事罪行而被捕的10至20歲青少有1529人，較去年同期增加284人，涉及的罪行主要包括傷人及嚴重毆打、詐騙等，警方解釋，青少年被捕人數上升是因疫情令去年同期青少年被捕人數錄得有記錄以來第三低。