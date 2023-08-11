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初選案｜鄒家成稱若政府先滿足四大訴求願「袋住先」　願給予時間等待落實雙普選 (17:48)

民主派「35+」初選案今午（11日）續審。被告鄒家成認為，爭取五大訴求要逐步來，亦視乎政府在商討過程中是否「有心推動」。對鄒來說，最重要的訴求是雙普選，若除此之外的訴求已經回應，鄒則稱「袋住先啦」。鄒完成6日自辯，其後辯方分別表示，被告林卓廷、梁國雄及柯耀林均選擇不出庭自辯，而柯耀林一方將傳召一名事實證人，預料下周一（14日）開始作供。

庭上播放「墨落無悔」聲明三名發起人接受傳媒訪問片段，其中被告張可森曾談及不會因應政府「還價」而不攬炒，鄒指即不會因為政府願意派錢或撥款興建醫院而不攬炒。張又稱「抗爭就係不容妥協嘅藝術」。鄒表示同意說法，他理解張是指，政府在財政預算案可能「畀一啲甜頭」，但鄒認為有回應五大訴求，才可以商討。

控方提出，當政府回應一個或者兩個訴求，鄒會否商討？鄒稱，「最重要是睇政府係咪有心推動」，他從預算案及與官員溝通後，可以大概得知對方態度，若政府不回應五大訴求，並用方法「氹」立法會議員投贊成票，鄒認為屬於妥協。

被問到如政府拒絕落實雙普選，鄒會否滿意？鄒認為最重要的訴求是雙普選，但需要整體檢視政府如何回應訴求，難以將某個訴求抽空來說。鄒指，政府已撤回逃犯條例修訂及6·12暴動定性，假設十年後「示威者都坐完監咁濟，要求政府釋放示威者仲有無意義呢？」他認為問題複雜並要考慮回應的時間。

鄒表示，若政府於2021年回應雙普選以外的四個訴求，他仍會接受，鄒重申爭取五大訴求非一步登天，而是繼續逐步爭取。鄒坦言「袋住先啦」，隨即引來庭上笑聲，他解釋，雙普選不是一時三刻的事，政府亦需時諮詢公眾。

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