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警尖沙嘴掃黃發現兩名16歲雛妓　稱因家庭問題賣淫 (16:57)

警方昨日（10日）在尖沙咀展開掃黃行動，搗破一個懷疑牽涉未成年少女的賣淫場所，其中兩名懷疑有份賣淫的女子只有16歲，而涉嫌管理賣淫場所的女負責人亦只有20歲，主腦仍然在逃。

西九龍總區重案組根據情報分析及深入調查後，昨日（10日）突擊搜查尖沙咀金巴利道一大廈，並搗破一個懷疑牽涉未成年少女的賣淫場所。行動中，警員拘捕一名20歲本地女子，涉嫌「管理賣淫場所」，並檢獲一批避孕套、漱口水及潤滑油等證物。警員亦在場所內發現兩名16歲少女，懷疑賣淫，警員帶走兩名少女到警署調查。

據了解，其中一名懷疑賣淫的16歲少女父親已經離世，母親現正在獄中服刑，無人照顧之下才「下海」；另一名16歲少女同樣面對家庭問題，警方已與其家人取得聯絡，其父母承諾會照顧女兒。另外有懷疑賣淫女生報稱為醫科生。至於被捕的20歲女子則相信受聘於集團主腦，負責管理上址。據悉，涉案集團主要以Telegram宣傳，頻道有超過7000人訂閲，表明只接受預約及設有VIP會員制度，每次收費約1500至2000元。集團會與賣淫女生五五分賬，有人月入可達7萬元。

警方初步調查顯示，該場所懷疑在網上社交平台以16至27歲的少女作招徠，吸引客人到上址性交易，再從中抽佣。警方相信行動已瓦解一個牽涉未成年少女的有組織賣淫集團。被捕人現正被扣留調查，警方考慮就案中牽涉的未成年少女向法庭申請保護兒童令以作監護。

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