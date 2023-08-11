女學生涉理大外衝突認暴動囚9個半月　官稱考慮被告患焦慮症酌情減刑 (15:44)

報稱學生的被告曾曉琳（現23歲，案發時19歲）聞判一刻伸手拭淚，旁聽席亦有親友不住落淚。嚴官判刑時引述辯方求情，提到被告與母親及弟弟同住，在學時已擔任兼職幫補家計，一家關係密切；她原任職機場地勤人員，因本案已離職。她在被捕後亦確診焦慮症，需要服藥，在未婚夫及家人支持下計劃進修，刑滿後從事旅遊相關工作。

嚴官判刑時指，雖然無證據顯示本案經精密計劃而起，但集結者明顯有事先計劃，否則不可能短時間內聚集過百人，更㩦有示威者常用裝備，被告同樣有備而來，但無證據指她有領導角色；案件的起因是11月11日有人佔據理大，警方遂圍封校園，有人則在網上呼籲協助被圍困者。案發的11月18日早上，警方設立防線，阻止進入理大，與示威者在科學館廣場對歭。嚴官認為集結者打算到理大支援示威者，妨礙執法行動，法庭須釋出社會安寧不容破壞的信息。

嚴官考慮焦結者沒有抵抗警方，採納15個月的量刑起點，被告認罪獲23%減刑，雖然其良好家庭背景不是減刑因素，但嚴官考慮被告案發時年僅19歲，現已深切反省，她亦在患上焦慮症後仍積極生活，酌情減刑兩個月，終判囚9個月零兩星期。