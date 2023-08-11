明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

女學生涉理大外衝突認暴動囚9個半月　官稱考慮被告患焦慮症酌情減刑 (15:44)

2019年11月理大衝突期間，大批市民前往理大外聲援，警方於科學館一帶拘捕135人，其中20人被控非法集結，一名案發時19歲女生早前認罪，押後至今（11日）於區院（移師西九龍法院）判刑，另19人則繼續受審。暫委法官嚴舜儀認為集結者明顯是打算衝往理大支援校內的示威者，公然挑戰警方的權力，考慮被告年輕、患上焦慮症仍積極生活，酌情減刑兩個月，判囚9個月零兩星期。

報稱學生的被告曾曉琳（現23歲，案發時19歲）聞判一刻伸手拭淚，旁聽席亦有親友不住落淚。嚴官判刑時引述辯方求情，提到被告與母親及弟弟同住，在學時已擔任兼職幫補家計，一家關係密切；她原任職機場地勤人員，因本案已離職。她在被捕後亦確診焦慮症，需要服藥，在未婚夫及家人支持下計劃進修，刑滿後從事旅遊相關工作。

嚴官判刑時指，雖然無證據顯示本案經精密計劃而起，但集結者明顯有事先計劃，否則不可能短時間內聚集過百人，更㩦有示威者常用裝備，被告同樣有備而來，但無證據指她有領導角色；案件的起因是11月11日有人佔據理大，警方遂圍封校園，有人則在網上呼籲協助被圍困者。案發的11月18日早上，警方設立防線，阻止進入理大，與示威者在科學館廣場對歭。嚴官認為集結者打算到理大支援示威者，妨礙執法行動，法庭須釋出社會安寧不容破壞的信息。

嚴官考慮焦結者沒有抵抗警方，採納15個月的量刑起點，被告認罪獲23%減刑，雖然其良好家庭背景不是減刑因素，但嚴官考慮被告案發時年僅19歲，現已深切反省，她亦在患上焦慮症後仍積極生活，酌情減刑兩個月，終判囚9個月零兩星期。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 反修例 理工大學

上 / 下一篇新聞