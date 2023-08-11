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江碧蕙涉偽造帳目案　證人稱屢見生意夥伴反目後互相舉報 (14:05)

香港首名華人女騎師江碧蕙涉嫌偽造公司帳目的案件，今日（11日）於東區裁判法院續審。醫療節目網台主持路婉儀供稱，涉案公司董事曾聯絡她，稱江拿取路婉儀所屬公司的回贈，暗示路婉儀遭人利用，又揚言江「最好不要搞他」，否則會動用手上文件。路自言，過去曾見不少合伙人因爭拗而到廉署舉報昔日同伴，她當時有感事件會有相似發展。其後她上司亦指事件應屬商業糾紛，著她不要理會。

被告江碧蕙（46歲）被控於2020年3月至4月，捏改加心康智能醫療（亞洲）有限公司（下稱加心康）的帳目，令蘇嘉玲看來向加心康轉介客戶，因而獲發代理佣金。蘇是江的前經理人。

辯方證人路婉儀，身兼網台主持及註冊護士。2020年她於一間私人醫療中心工作，因為商業合作而認識江。路稱最初對江經營的醫療檢測服務抱有懷疑，因見檢測標榜與NASA有關，及江是一名騎師，職業與醫療無關。其後路經過體驗檢測後同意與加心康合作。

同年5月，加心康董事林建明聯絡路，指江讓蘇簽下文件，拿取路所屬公司的回贈。路找江對質後，可憐江不懂做生意及遭人欺負。不過，路婉儀同意，江碧儀沒有說過會從路所屬公司轉介的客戶當中索取佣金，路亦否認對林有偏見，只指他做生意有「小動作」，如過往向林介紹合作的醫生後，林私下與醫生們開設聯天群組及排除了路，故她對林為人有保留。案件押後至9月29日作結案陳詞。

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