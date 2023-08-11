明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

男子赴非法賭檔追債中伏亡　10人被控謀殺10月審 (14:05)

去年5月，旺角砵蘭街發生謀殺案，一對情侶疑到釣魚機賭檔追債，繼而被多人持刀襲擊，終釀成男死女傷。涉案12名男女被控謀殺、串謀意圖傷人等罪，今（11日）分4案在九龍城法院再訊，其中一名被告不適被送院，沒到庭應訊。控方表示案件的調查已達尾聲，申請押後案件至10月13日，待調查程序完結及讓被告索取法律意見。主任裁判官蘇文隆批准押後，所有被告繼續還押。

被告鄭家豪（31歲，廚師）因不適被送院，沒有到庭應訊，蘇官指如被告於8月18日已出院，會於當天安排他出庭應訊，以處理擔保覆核等事宜。

控方指案件調查程序已達尾聲，有關DNA化驗已完成，正待化驗人員撰寫書面報告，故申請押後案件至10月13日。4名分別代表不同被告的辯方律師均不反對押後，其中2名辯方律師表示，希望控方盡速處理本案。

第一宗案件涉及5名被告，依次為楊永松（37歲、無業）、謝應權（32歲、無業）、林穎彤（20歲、無業）、黃偉健（37歲、無業）及姚守兵（33歲，售貨員）。第二宗案件涉3名被告，依次為鄭家豪（31 歲，廚師）、陳家松（34歲，裝修工人）及卓振強（32歲，售貨員）。第三宗案件被告為高雅證（50歲，無業）及趙麗娜（51歲，無業）。第四宗案件被告為許家富（20歲，無業）及李德倫（21歲，無業）。

除姚守兵及趙麗娜外，其餘10名被告均被控謀殺罪，控罪指他們於於2022年5月27日，在旺角砵蘭街299號2樓與其他不知名人士，謀殺男子張志傑。姚及趙則被控於上述同日同地和其他不知名人士，串謀非法及惡意傷害女子張玉蘭，意圖使該女子張玉蘭身體受到重傷害。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞