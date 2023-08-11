男子赴非法賭檔追債中伏亡　10人被控謀殺10月審 (14:05)

被告鄭家豪（31歲，廚師）因不適被送院，沒有到庭應訊，蘇官指如被告於8月18日已出院，會於當天安排他出庭應訊，以處理擔保覆核等事宜。

控方指案件調查程序已達尾聲，有關DNA化驗已完成，正待化驗人員撰寫書面報告，故申請押後案件至10月13日。4名分別代表不同被告的辯方律師均不反對押後，其中2名辯方律師表示，希望控方盡速處理本案。

第一宗案件涉及5名被告，依次為楊永松（37歲、無業）、謝應權（32歲、無業）、林穎彤（20歲、無業）、黃偉健（37歲、無業）及姚守兵（33歲，售貨員）。第二宗案件涉3名被告，依次為鄭家豪（31 歲，廚師）、陳家松（34歲，裝修工人）及卓振強（32歲，售貨員）。第三宗案件被告為高雅證（50歲，無業）及趙麗娜（51歲，無業）。第四宗案件被告為許家富（20歲，無業）及李德倫（21歲，無業）。

除姚守兵及趙麗娜外，其餘10名被告均被控謀殺罪，控罪指他們於於2022年5月27日，在旺角砵蘭街299號2樓與其他不知名人士，謀殺男子張志傑。姚及趙則被控於上述同日同地和其他不知名人士，串謀非法及惡意傷害女子張玉蘭，意圖使該女子張玉蘭身體受到重傷害。