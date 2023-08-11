明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

初選案｜鄒家成否認以「墨落無悔」填補共同綱領　稱草擬時對否決預算案無共識 (13:11)

民主派初選案今（11日）踏入第104天審訊。被告鄒家成自辯表示，「墨落無悔」抗爭派聲明書指「墨落理應無悔，否則等於失信於選民」，旨在諷刺戴耀廷「講咗嘅嘢唔算數」。鄒家成又比喻指，當初各人討論草擬「墨落無悔」聲明書時，曾經有如將不同項目扔入不同籃子，例如將否決預算案「扔去具爭議性個籃」，反映各人對此未有共識。

有份發起「墨落」的鄒家成供稱，起初知悉初選參加者要簽署共同綱領，戴耀廷突然宣布不必簽協議，刺激3名發起人思考「要簽啲乜嘢去展現抗爭意志」。鄒表示，「墨落」和戴的言論未必有密切因果關係，戴的說法只是發起「墨落」的背景。

「墨落」包含一句「墨落理應無悔，否則等於失信於選民」，鄒家成指執筆的張可森希望「畫龍點晴」，精要之處在於選民二字，反映「墨落」面向公眾。控方質疑，句子「點睛」之處是各人否決預算案，迫政府回應「五大訴求」，鄒重申選民二字才是精要地方。

鄒家成強調，參選人在協調會議達成的4點共識，包括會舉辦初選、以「靈童制」為替補機制等，對選民並不重要。法官陳慶偉遂指，不明白為何替補機制不重要，假設法官想投票予控方副刑事檢控專員萬德豪，萬德豪在初選落敗卻參加正式選舉，未必獲選民投票。陳官又指，如果棄選機制不重要，為何被告吳政亨花錢在《蘋果日報》刊登「三投三不投」行動的廣告，「《蘋果日報》的目標群眾是誰？是市民大眾」。

鄒家成坦言不認識吳政亨，他明白替補機制的重要之處，在於各人不想被「DQ」後無人繼承理念，假設實行「排名制」，他就要由范國威替補。被問到「墨落」是否為了「填補戴耀廷留下的空白」（fill the gap of Benny Tai），鄒表示不同意。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 初選 港區國安法

上 / 下一篇新聞