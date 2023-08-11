初選案｜鄒家成否認以「墨落無悔」填補共同綱領　稱草擬時對否決預算案無共識 (13:11)

有份發起「墨落」的鄒家成供稱，起初知悉初選參加者要簽署共同綱領，戴耀廷突然宣布不必簽協議，刺激3名發起人思考「要簽啲乜嘢去展現抗爭意志」。鄒表示，「墨落」和戴的言論未必有密切因果關係，戴的說法只是發起「墨落」的背景。

「墨落」包含一句「墨落理應無悔，否則等於失信於選民」，鄒家成指執筆的張可森希望「畫龍點晴」，精要之處在於選民二字，反映「墨落」面向公眾。控方質疑，句子「點睛」之處是各人否決預算案，迫政府回應「五大訴求」，鄒重申選民二字才是精要地方。

鄒家成強調，參選人在協調會議達成的4點共識，包括會舉辦初選、以「靈童制」為替補機制等，對選民並不重要。法官陳慶偉遂指，不明白為何替補機制不重要，假設法官想投票予控方副刑事檢控專員萬德豪，萬德豪在初選落敗卻參加正式選舉，未必獲選民投票。陳官又指，如果棄選機制不重要，為何被告吳政亨花錢在《蘋果日報》刊登「三投三不投」行動的廣告，「《蘋果日報》的目標群眾是誰？是市民大眾」。

鄒家成坦言不認識吳政亨，他明白替補機制的重要之處，在於各人不想被「DQ」後無人繼承理念，假設實行「排名制」，他就要由范國威替補。被問到「墨落」是否為了「填補戴耀廷留下的空白」（fill the gap of Benny Tai），鄒表示不同意。