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北角販商撐修例禁用揚聲器叫賣　環保署：工展會不受限 (11:28)

環保署前日發布建議修訂《噪音管制條例》諮詢文件，政府再解釋，若商店或食肆大聲播放與其商品有關的片段，亦屬於叫賣，屬條例規管的範疇，而工展會則因要購票入場，不屬擬議草案所指的公眾地方，故不受規管。有販商亦支持修例，認為具阻嚇力。

北角販商協會主席黃偉泉今早於港台《千禧年代》中指，多年來商販叫賣造成噪音滋擾問題嚴重，商戶之間更因此有爭執，以往即使有執法人員到場，亦多以勸喻形式解決，相信修例後對商店有一定阻嚇性。黃偉泉又以北角春秧街街市為例，指以往只有菜檔、生果檔以揚聲器叫賣，現時已擴展連魚檔及豬肉檔，檔販之間會互相「鬥大聲」，又指有不少使用揚聲器的店舖屬集團式經營。

黃偉泉指，商店之間不時因噪音問題爭執，甚至會報警或致電食環署、環保署求助，他觀察到執法人員到場後多以勸喻形式解決，商戶會收歛數小時，但之後會重開揚聲器，故贊成當局一刀切禁止使用揚聲器叫賣。

環保署：新例不適用於工展會

環保署首席環境保護主任（評估及噪音）李志坤今早則重申，現行法例可處理噪音問題效率低，無法改變商戶使用揚聲器的習慣。被問到修訂條例會否適用於工展會，李志坤解釋，工展會需要購票入場，非條例中規管的公眾地方，故不受新例限制，要由主辦方負責場內秩序。另外，他又提到，若商店或食肆大聲播放與其商品有關的片段，亦屬於叫賣，會跌入條例規管的範疇。

政府有關處理噪音問題的數據顯示，當局去年共巡查逾1300次，過去6年有逾170次檢控。批發及零售界立法會議員邵家輝質疑，現時當局執法力度不足，提出修例前應先加強巡查及執法。他又建議，當局可先到噪音「黑點」評估，再與商店商討使用揚聲器的最高分貝標準。

立法會環境事務委員會主席葛珮帆則贊成修例，認為可多一個工具增加阻嚇力。她又指，當局沒有「無限人手」處理噪音問題，僅按現行法律加強執法力度，亦不足以解決現有噪音問題。

相關字詞﹕編輯推介 噪音管制條例 街市 商販 叫賣 環保署 噪音

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