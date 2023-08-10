13歲男童上周六遭導師多次掌摑致左眼視網膜受損 需做6小時手術仍留醫東院 醫管局：家屬已報警 (20:39)

香港穆斯林委員會周三（9日）在社交媒體揭發事件，並上載與涉事男童姊姊對話，稱男童上周六因無法背誦《古蘭經》而遭導師多次掌摑，翌日因左眼視野「有東西飛來飛去」到急症室求醫，經診斷後確認為視網膜撕裂，須先進行6小時緊急手術，並在6個月後再作手術。男童姊姊亦稱，「頗肯定」涉事導師不止一次掌摑男童，惟男童至今次遭掌摑後左眼變紅，方告知家人。

醫管局回應指，涉事男童周一（7日）因眼部問題到東區醫院急症室求診，獲轉介至眼科專科門診及安排入院跟進，並於兩天後接受左眼手術，現時情況穩定，正留院接受密切監察及治療。醫管局又稱，家屬於手術後向醫生尋求協助，並已經報警，個案轉介醫務社工跟進，東區醫院亦會全力配合相關政府部門的調查。

社會福利署則回覆指，轄下醫務社會服務部昨日接獲涉事男童的轉介個案，已聯絡家人，並將就個案召開多專業個案會議，評估男童的福利需要並作出適切跟進。