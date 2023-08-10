海關截查加拿大抵港拼裝貨櫃　檢110公斤大麻花拘一人 (20:34)

海關上月28日根據風險評估揀選一票由加拿大抵港的拼裝貨櫃，於貨櫃發現共約110公斤的大麻花，市值約2500萬元，海關經調查拘捕一名29歲的男收貨人，並將會以企圖販運危險藥物及阻撓海關人員的罪名落控起訴該名男子，案件周五（11日）在沙田裁判法院提堂。
港口及海域科貨櫃貨物檢查組高級督察蘇嘉恩指，拼裝貨櫃內有6批不同種類的貨物，其中一批報稱為休閒椅的入口貨物，收貨地址為一間學校。海關認為入口貨物的性質及業務不相符，同時加拿大是大麻合法化的國家，於是扣留貨物作出檢驗。
海關上月28日開櫃驗貨，在貨櫃深處找到該批共9箱報稱為休閒椅的貨物，經X光檢驗，影像顯示貨物密度不一，關員打開其中一個紙盒，發現內藏有10數包經多層透明膠袋真空包裝的可疑草本植物，經測試後發現樣本對大麻呈陽性反應；關員於9箱貨物內共檢獲110公斤大麻花，市值約2500萬元。
海關毒品調查科毒品調查第二組指揮官楊偉漢指，海關其後進行監控遞送，收貨人以不同理由延遲及拒絕接收貨物，直至周一（7日）收貨人要求將貨物送至火炭一個工廈單位，海關隨即部署行動。昨午3時半，一名本地男子出現於該單位外，當他出示身分證及簽驗該票貨物，並指示將貨物推入單位時，關員作出拘捕。楊偉漢透露男子曾作出激烈反抗，但迅速被制服。被捕男子29歲，報稱無業。據了解，他報稱受朋友指示交收貨物，未收取報酬。
海關指不法分子將大麻花收藏於貨櫃深處，而且混入拼裝貨櫃內，以真空包裝掩飾大麻花濃烈氣味，企圖逃避執法。海關又提到涉案男子警覺性高，多次要求更改送貨時間及地點，收貨前亦故意用不同藉口仔細查驗貨物包裝。
海關重申會繼續從源頭打擊毒品進出香港，又強調販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。