海關截查加拿大抵港拼裝貨櫃　檢110公斤大麻花拘一人 (20:34)

港口及海域科貨櫃貨物檢查組高級督察蘇嘉恩指，拼裝貨櫃內有6批不同種類的貨物，其中一批報稱為休閒椅的入口貨物，收貨地址為一間學校。海關認為入口貨物的性質及業務不相符，同時加拿大是大麻合法化的國家，於是扣留貨物作出檢驗。

海關上月28日開櫃驗貨，在貨櫃深處找到該批共9箱報稱為休閒椅的貨物，經X光檢驗，影像顯示貨物密度不一，關員打開其中一個紙盒，發現內藏有10數包經多層透明膠袋真空包裝的可疑草本植物，經測試後發現樣本對大麻呈陽性反應；關員於9箱貨物內共檢獲110公斤大麻花，市值約2500萬元。

海關毒品調查科毒品調查第二組指揮官楊偉漢指，海關其後進行監控遞送，收貨人以不同理由延遲及拒絕接收貨物，直至周一（7日）收貨人要求將貨物送至火炭一個工廈單位，海關隨即部署行動。昨午3時半，一名本地男子出現於該單位外，當他出示身分證及簽驗該票貨物，並指示將貨物推入單位時，關員作出拘捕。楊偉漢透露男子曾作出激烈反抗，但迅速被制服。被捕男子29歲，報稱無業。據了解，他報稱受朋友指示交收貨物，未收取報酬。

海關指不法分子將大麻花收藏於貨櫃深處，而且混入拼裝貨櫃內，以真空包裝掩飾大麻花濃烈氣味，企圖逃避執法。海關又提到涉案男子警覺性高，多次要求更改送貨時間及地點，收貨前亦故意用不同藉口仔細查驗貨物包裝。

海關重申會繼續從源頭打擊毒品進出香港，又強調販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。