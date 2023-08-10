EG.5變異株佔本地新冠個案比率升近兩個百分點 許樹昌指未見增重症風險 (19:18)

衛生防護中心最新《2019冠狀病毒病及流感速遞》交代，本港過去一周新冠及流感活躍程度有下跌，其中流感病毒陽性率由前一周8.64%，跌至8.31%，維持低於9.21%基線水平，公立醫院流感入院率亦由每一萬人口0.4跌至0.29，稍高於基線的0.25。

前政府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，EG.5傳播力較高，但未見增加重症風險，現有疫苗產生的T細胞反應仍有效減重症及死亡。他相信第三代疫苗將更有效防感染及重症，待美國食品和藥物管理局（FDA）獲批後，本港衛生署轄下科委會或須討論接種建議，料本港今年11至12月可引入。

前政府抗疫專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆稱，病毒變種不會逃脫T細胞反應，料現有疫苗仍有效防重症，建議年滿80歲長者等高危者，若距上次感染或接種半年可接種加強劑。