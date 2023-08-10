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上半年客量回復至疫前9成　港鐵對全年增長審慎樂觀　稱形容高鐵「地鐵化」易生誤會 (18:35)

港鐵今公布2023年中期業績。港鐵表示，隨疫情受控及旅遊限制解除，尤其是通往內地的鐵路服務分階段重開，今年上半年乘客量已回復至疫情前9成的水平，鐵路及巴士服務總乘客量為9.201億人次，較去年同期升41.7%；周日平均乘客量亦上升40.3%至540萬人次。被問到全年車務可否扭虧為盈，港鐵行政總裁金澤培表示，今年首6個月客流復原理想，對客流增長審慎樂觀，但由於客流受多項因素影響，最終「成果」要年底才知悉。

另外，港鐵下周一起推出「靈活行」，往返香港西九龍站與福田站的乘客可在車次開出前45分鐘至開車後1小時內，免費改乘同日指定車次最多3次。被問到未來會否考慮擴展安排，金澤培說，來往福田是本港需求最大的路段，故希望向乘客提供靈活性，港鐵會視乎推行後的反應及需求再作評估。他又說，高鐵與地鐵有分別，因有出入境安排、亦有實名制等，模式與飛機更相似，認為使用「地鐵化」容易令人誤會。

被問到有乘客反映高鐵香港段票價太高，日後會否有調整空間，金澤培回應說，本港有不同的跨境交通，要作整體考慮，如果票價太高或失去競爭力；但票價太低或令鐵路超負荷，並影響其他營辦商。他稱，市民可按需要及目的選擇跨境交通。至於會否推行月票，港鐵香港客運服務總監楊美珍說，一直有與同內地研究不同票種，會密切留意市場需求及乘客需要。

港鐵早前指，會考慮安排列車「遲開早收」，以爭取更多維修時間。金澤培說，如果有需要才會考慮縮短列車營運時間，但不會涵蓋全線列車，又稱現時暫未見到有需要推行有關安排。

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