初選案｜鄒家成受盤問　稱若預算案無內容涉五大訴求必反對 (17:48)

鄒家成曾出席2020年7月抗爭派記者會，另一被告岑敖暉當時表示，如果香港落實「五大訴求」，對否決財政預算案方面仍有磋商空間，假設香港仍是「暴政當道」和「魔警橫行」就要否決。法官陳仲衡問及，假設鄒家成就財案表決時，眼前的政府和警隊沒有改變，仍然是召開記者會的樣子，他會不會否決。鄒表示，如果預算案沒有與「五大訴求」相關內容，他就會投反對票。

另一被告梁晃維則在「本土抗爭派」記者會表示，會繼續提倡議會「攬炒」路線，迫政府向人民低頭。鄒家成庭上供稱，他從未與梁討論「攬炒」，亦沒有聽過戴耀廷講述「攬炒」和閱讀戴的文章。他稱一直和競選團隊專注準備「香港民族」論述的單張，「有時新聞都無睇過」。

控方盤問時提出，2020年4月的新界東首次協調會議上，有「本土抗爭派」成員表明閱讀過戴耀廷的《蘋果日報》文章，表示支持戴的想法。鄒家成表示，不認同首次會議就有「本土抗爭者」的概念，他亦沒有留意有出席者提及戴的文章。聆訊明（11日）續。