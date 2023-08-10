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初選案｜鄒家成受盤問　稱若預算案無內容涉五大訴求必反對 (17:48)

民主派初選案今（10日）續審。被告鄒家成在控方盤問下表示，無論《港區國安法》有否實施，他的理念維持不變。控方質疑，鄒家成供稱民主派取得「35+」是不可能的，為何沒有在初選論壇公開表態。鄒家成回答「諗住有禮貌少少」，因為論壇由相信「35+」可能成事的人舉辦，「廢時去人個場，好似搞『喎』人哋個場咁」，所以他僅說「35+」的可能性非常之低。

鄒家成曾出席2020年7月抗爭派記者會，另一被告岑敖暉當時表示，如果香港落實「五大訴求」，對否決財政預算案方面仍有磋商空間，假設香港仍是「暴政當道」和「魔警橫行」就要否決。法官陳仲衡問及，假設鄒家成就財案表決時，眼前的政府和警隊沒有改變，仍然是召開記者會的樣子，他會不會否決。鄒表示，如果預算案沒有與「五大訴求」相關內容，他就會投反對票。

另一被告梁晃維則在「本土抗爭派」記者會表示，會繼續提倡議會「攬炒」路線，迫政府向人民低頭。鄒家成庭上供稱，他從未與梁討論「攬炒」，亦沒有聽過戴耀廷講述「攬炒」和閱讀戴的文章。他稱一直和競選團隊專注準備「香港民族」論述的單張，「有時新聞都無睇過」。

控方盤問時提出，2020年4月的新界東首次協調會議上，有「本土抗爭派」成員表明閱讀過戴耀廷的《蘋果日報》文章，表示支持戴的想法。鄒家成表示，不認同首次會議就有「本土抗爭者」的概念，他亦沒有留意有出席者提及戴的文章。聆訊明（11日）續。

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