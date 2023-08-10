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認為「九十二籤」爆炸品案還押者冒簽文件　六旬婦：以為僅舉手之勞 (14:10)

六旬退休婦人探訪兩名涉「九十二籤」爆炸品案的還押者，並協助兩人處理傳訊令狀向警方索償，談及「我哋係咁簽個名、係咁撩啦」。懲教署從探監錄音系統發現可疑對話，向警方舉報事件，揭發該婦人涉為還押者冒簽傳訊令狀。她今（10日）於西九龍裁判法院承認兩項串謀製造虛假文書罪，以及一項意圖妨礙司法公正罪，須還押候判。

控方案情指，還押者張家俊（33歲）和何卓為（39歲）均還押於荔枝角收押所，兩人準備對警方提出民事索償，入稟期限於今年3月屆滿。被告林明儀（64歲）和顏學健（33歲）分別多次探監，協助兩人準備索償文件。

根據探訪對話，張家俊要求顏學健尋找「外面啲人」簽署傳訊令狀，並教顏如何冒簽，表示「幫我潦，潦個超級潦嘅A」。不久，林明儀探訪時向張出示傳訊令狀，張稱「我授權畀你啊……我簽咗名」，林遂將傳訊令狀送交法院存檔。此外，林表明在傳訊令狀假冒何卓為的簽名，表示「我哋係咁簽個名、係咁撩啦」、「我就係咁撩下㗎咋」，何回應「係啦」。

辯方求情指，林明儀相信「幫人幫到底」，她攜帶傳訊令狀探訪還押者，以為只是舉手之勞；由於對法律無知，她誤以為獲得對方授權簽署，事後已感悔疚。辯方又指，林不時探訪還押者，出發點是幫人改過自身。裁判官下令林還押至8月30日判刑，以待索取背景報告；同案3人則押後至10月5日再訊。

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