初選案｜五大訴求未滿足亦未必否決預算案　鄒家成：非一步登天需鍥而不捨 (13:56)

辯方問及2020年7月抗爭派記者會，鄒家成表示，前一日獲邀出席，他不肯定被告張崑陽、岑敖暉或黃之鋒發起。鄒理解，只有非傳統泛民的初選勝出者才出席記者會，鄒不將受審被告陳志全視為非傳統泛民。鄒供稱，當天在學聯辦公室召開記者會前，各人曾商討及草擬會上讀出的抗爭派立場聲明，出席者均閱讀過並同意聲明，除此之外沒有共同發言。

鄒指出，會上出席者有興趣就可以回答記者提問。被告王百羽曾稱，如沒五大訴求就堅決反對預算案；另一被告梁晃維指，反對預算案是代議士的權利，亦提倡議會攬炒，逼政府向人民低頭，鄒庭上表示同意上述說法。

鄒不認同岑敖暉稱堅定否決預算案，但他認為岑其後有重新回答問題，稱若已落實五大訴求有空間磋商，否則「暴政當道」、「魔警橫行」就要否決。鄒稱認識岑，並覺得對方不主張無差別否決，因岑於會後曾稱，難道政府花錢調查警暴都反對嗎？法官陳慶偉質疑，五大訴求口號是「缺一不可」非「一個即可」。鄒認為，五大訴求不是要一步登天，是鍥而不捨地爭取。

代表黃碧雲和林卓廷的辯方大律師盤問下，鄒指，立法會議員可於財政司長發表預算案講辭後作書面質詢，若他見到預算案沒處理訴求就會提問，此時可謂談判階段。鄒另在被告柯耀林的大律師盤問下稱不認識李永成，不知李有否出席新東會議及是否沙田區政的成員。