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涉巴士自瀆後破窗逃去　23歲積犯認罪還押候判 (12:43)

一名無業男子5月涉嫌在巴士下層，於一名女乘客旁露械自瀆，繼而跑到巴士上層，以玻璃手錘擊破車窗，跳車逃去。案件今（10日）在九龍城裁判法院答辯，男子承認各一項刑事損壞及在公眾地方的猥褻性行為罪，須還押至8月24日判刑。辯方求情時透露，被告明白亦欲解決自己的性衝動問題，曾參加計劃獲社工輔導，惟計劃其後終止，頓失援助。

被告陳子傑（23歲）報稱無業。控罪指被告於2023年5月17日，在油麻地彌敦道與登打士街交界九巴63X線（屯門往佐敦方向）巴士上，無合法辯解而損壞九巴63X線上層車廂2塊玻璃。他另被控在同日同一巴士上，作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德的行為，即在女子X面前展示其生殖器部位進行手淫。

控方案情指，被告在警誡下稱，因一時性衝動而「打飛機」，「驚俾人拉所以打爆玻璃」，又指會向心理醫生求診。

控方表示，被告曾有7次刑事定罪紀錄，其中4次與猥褻侵犯相關罪行，2次與本案「在公眾地方的猥褻性行為」控罪類同，過往曾被判監。

辯方求情指，被告正與妻子辦離婚手續，其間需照顧1歲7個月大的兒子，經濟上需依賴綜援。辯方續指，被告明白自身紀錄不良，一直希望解決性衝動問題，故於2018起參與「明愛朗天計劃」，接受社工輔導，惟計劃於2020年終止，被告頓失援助。辯方著法庭考慮被告已還押2個月，亦希望獲社工協助改善情况，希望判處感化令。

裁判官稱，考慮被告刑事定罪紀錄中，有2次與本案第二項控罪相關，理應處監禁刑罰，但在考慮被告年紀、過往有尋求援助等因素，押後判刑，以待被告索取感化及心理醫生報告。

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