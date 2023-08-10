修例禁揚聲器叫賣　環保署：已加強巡查惟未改善噪音問題 (10:48)

李志坤今早於商台《在晴朗的一天出發》中表示，商店透過揚聲帶播放預製叫賣聲的情况於2017後更普遍，部分黑點如荃灣、深水埗、旺角及元朗，因為有大量店舖聚集，出現「鬥大聲」的情况，造成嚴重嘈音問題。他指，當局於2017年錄得200宗相關投訴，2020年投訴數字增至400多宗、去年則有500多宗；當局的巡查次數亦由2017年的600多次倍增至去年的1300多次。

李志坤形容，當局已盡力教育及執法，過去多年檢控個案數字為170宗，平均罰款約5000元。他說，今次修例規管以揚聲器作出的叫賣聲，涵蓋店員使用揚聲器叫賣及預製錄音，不會影響其他商店活動，例如播放音樂等。不過他指，人聲叫賣及音樂聲仍受《噪音管制條例》，不可構成合理煩擾。

另外，環保署建議設立10,000元定額罰款機制，李志坤解釋，不少商店屬短期租約，若以現時的傳票形式處理，很多時需要兩至三個月時間，短期租約店舖或已完約離開、難以尋回負責人，故建議改為定額罰款機制，如果店舖屢犯，亦會執行傳票檢控。

被問到有連鎖店會不斷重覆播放含有其名字的音樂是否亦屬違規，李志坤稱，有關情况屬灰色地帶，暫時只當時播放音樂處理，因歌曲沒有叫賣成分；公眾諮詢後會再作詳細定義。他又說，當局不會規管商場內的活動，涵蓋範圍僅限公眾地方，預料明年向立法會提交草案，目標於2025年實施新例。