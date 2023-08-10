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即時港聞
2023年8月10日星期四
土瓜灣遭的士撞傷女途人 留醫兩天不治
(00:45)
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一名65歲姓陳女子，周一（7日）晚於土瓜灣馬頭圍道近港鐵土瓜環出口遭的士撞倒，頭部受傷，半昏迷送院，經搶救後情况危殆。她延至昨（9日）凌晨3時25分不治。事件中，的士男司機涉嫌危險駕駛被捕。
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