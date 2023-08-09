港大錄逾百名DSE成績優異生　不擔心考生減少影響收生標準 (16:29)

港大公布，今年錄取超過4成文憑試成績頭1%的學生，其中包括兩名今屆DSE狀元，她們均會入讀內外全科醫學士課程。聖保羅男女中學「超級狀元」古冰心指出希望透過港大推出的「傑出醫科學人」計劃，於增潤學年出國參與人道服務。同樣對計劃有興趣的德望學校狀元鄭苡晴則表示希望於增潤學年期間修讀「醫學研究碩士課程」。

今年港大醫學院共錄取150多名學生，平均收生成績達45分，有22名經「學校推薦直接錄取計劃」（SNDAS）獲港大錄取。

港大亦宣布透過精英運動員推薦計劃，錄取了19名優秀運動員。其中一位是來自喇沙書院的籃球港隊成員曾郎謙，他正備戰今年的東亞青年運動會，早前獲港大錄取入讀牙醫學士課程，他指最期待升讀大學後能到外國交流，認識不同的人。

嚴志堅表示，對收生結果感到非常滿意。嚴稱，港大會按現有既定的入學標準收生，不會因為考生數目減少而降低標準，過去4年的平均收生分數更有上升，不擔心影響收生。港大透露，今年有50多名學生透過彈性收生安排入讀港大。