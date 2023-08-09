初選案｜鄒家成指「香港民族」與「中華民族」不相同　官質疑是否倡港獨 (14:18)

鄒家成昨作供時哽咽拭淚，他今甫開庭表示抱歉，自言表現「有啲失禮」。鄒在辯方主問下表示，《港區國安法》生效後，他的選舉文宣和傳單就刪去「民族抗暴」字眼，以免違反國安法。李官關注，鄒的facebook帖文以簡體字陳述「国安法」，是否故意為之。鄒確認是故意，指國安法經《基本法》附件三立法，並非由本地立法會立法，「我唔鍾意用返繁體字去講國安法」；他參選旨在表達反對國安法的聲音，沒有想過違反國安法。

法官陳仲衡問及，鄒家成曾在選舉論壇談及「中華民族」入侵，是否指中國共產黨。鄒稱對他而言，中華民族是干預港人自主權的宣傳工具，操控統治的人正正擁有中華民族思想；他在初選宣揚「香港民族」的理念，旨在建構香港民族。

鄒家成早前供稱擁護基本法，又指《基本法》和立法會為「精心設計的殖民工具」。鄒在庭上解釋，從信仰角度考慮「擁護」基本法，要結合現實考慮，「如果忽略現實嘅考慮，你嘅信仰只會淪為一種自我麻醉」。李官笑言，鄒是否擁護自己想象的「不存在的《基本法》」。法官陳慶偉則指，未必基於鄒的想象，好比各人對《聖經》有不同詮釋，《基本法》可以有不同解讀。

鄒家成曾發帖提及在立法會「打交」，鄒庭上解釋是指自衛，假設他受襲就會攻擊對方，「從來無諗過，開開下會主動冚佢一巴咁樣，𠵱個太痴線啦」。聆訊明（10日）續。