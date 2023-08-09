涉國安案失認罪減刑　呂世瑜終極上訴　律政司以謀殺案為例指可設刑期下限 (13:44)

上訴人為理大生呂世瑜（現年26歲）今穿藍色毛衣及白襯衫，由囚車押解到庭應訊。其代表律師透露呂原定明年1月獲釋，若勝訴應可當庭釋放。

上訴圍繞國安法第21條有關「情節嚴重」者須處5至10年監禁的刑期限制是否強制性。代表上訴人的資深大律師彭耀鴻主張刑期分級僅限制量刑起點，法官仍可考慮被告認罪等求情，減刑可超出刑期下限。他假設兩名被告同屬「情節嚴重」，判囚5年，其中一人認罪、有深切悔意，另一人則毫無悔意，惟受制於刑期下限，兩人同樣須囚5年。彭耀鴻直指「這不可能是對的」，質疑會造成不公，亦令法官無法很難判刑，不可能是人大立法的原意。

彭耀鴻主張刑級分級制應是一個「連續體（continuum）」，而非「一刀切」。非常任法官陳兆愷指，法庭仍可判囚5年零1天。常任法官林文瀚亦三度質疑，若刑期分級非強制性，分級便沒有意義；彭耀鴻則回應，分級制仍可確保刑期的一致性，及令公眾明白干犯嚴重罪行的後果。

代表律政司的副刑事檢控專員周天行則以謀殺須囚終身為例，指法例可以施加強制刑罰，以強調某罪行的嚴重之處；他續引述上訴庭的判辭指，本地判刑法例須與國安法並行，並以後者為先，法庭只能考慮與維護國安相關的求情，終審法院首席法官張舉能質疑，上訴庭的說法太極端，似乎指任何其他求情皆不適用，而非視乎每宗案件的性質；周天行同意法庭可酌量採納求情減刑，但不能超出刑期下限。